Darum teilen DDG und Halle Bailey ihre Kosten nicht fair auf

DDG (26) und Halle Bailey (24) teilen ihre Kosten nicht in gleichen Beträgen auf. "Ich bezahle für eine Menge Sachen. Ich glaube nicht, dass 50/50 eine Sache ist, wenn man Geld hat. Sie und ich haben Geld, also ist es ein bisschen anders", plaudert der Rapper in dem Podcast "The Shade Room" aus. Im Laufe der Folge wird der 26-Jährige noch konkreter: "Meistens weiß man als Mann, dass sie niemals für ein Abendessen, einen Uber oder Reisen und Flüge und so etwas bezahlen wird. Ich habe das Gefühl, dass das definitiv meine Aufgabe ist. Wenn es um unser Kind geht, ist es ein bisschen anders. Wir teilen uns vielleicht hier und da eine Nachtschwester, weißt du, was ich meine? Es geht nicht mal um das Geld, es geht nur ums Prinzip, verstehst du? Das Baby [ist] 50/50."

Für ihren Sohn Halo geben die jungen Eltern alles. Vor allem Halle soll laut dem "I'm Geekin"-Interpreten ihre Rolle als Mutter mit Bravour meistern. "Sie ist einfach sehr fürsorglich und hilfsbereit", schwärmte DDG zuletzt und fügte hinzu: "Sie ist sehr nett und was ich an ihr am meisten schätze, ist, dass sie sehr lustig ist. In dieser Hinsicht sind wir uns sehr ähnlich. Wir können stundenlang lachen, und ich habe das Gefühl, dass sie das nicht oft zeigt. Bei unserer ersten Verabredung hat sie die ganze Unterhaltung geführt."

DDG und Halle wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal Eltern. Die Sängerin bestätigte die Geburt damals mit einem Instagram-Post. "Obwohl das neue Jahr erst ein paar Tage alt ist, war das Größte, was 2023 mit sich bringen konnte, mein Sohn. Willkommen auf der Welt", schrieb die 24-Jährige und teilte ein Foto, auf dem die kleine Hand des Babys zu sehen war.

Getty Images Halle Bailey und DDG, 2024

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn

