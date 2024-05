So beeinflusst Lola Weipperts ADHS-Diagnose ihr Liebesleben

Lola Weippert (28) leidet an ADHS – wie hängt das mit ihrem Beziehungsleben zusammen? "Ich glaube, meine ADHS-Diagnose ist der Grund, warum ich Single bin. In Beziehungen entwickle ich Unsicherheiten. Ich projiziere alles, was die andere Person sagt oder macht, auf mich. Das ist natürlich nicht förderlich für eine Beziehung", erläutert sie im NDR-Talk bei "deep und deutlich". Die TV-Bekanntheit habe ihre Zeit gebraucht, um sich und ihre Diagnose zu akzeptieren. "Ich habe mich lange nicht als liebenswert empfunden. Ich habe aber gelernt, mich zu akzeptieren und nicht mehr meine größte Kritikerin zu sein", sagt sie heute.

Der Moderatorin würde es außerdem nicht mehr so leicht fallen wie früher, neue Bekanntschaften in ihr Leben zu lassen. "Ich merke immer wieder, dass ich sozial schwach geworden bin. Gerade bei Männern", sagt sie offen. Im Idealfall solle der Mann sie nicht vorher kennen. "Ich wünsche mir einen Typen vom Land, der kein Instagram hat. Da würde ich sagen, dich will ich kennenlernen", äußert die Temptation Island-Ansagerin ihre Traumvorstellung.

Lola ist heute in Therapie, um ihre eigenen Grenzen noch besser zu erkennen und zu setzen. Einen Partner braucht sie nicht zwingend zu ihrem Glück. "Ich bin – und darüber bin ich sehr froh – nicht mehr verzweifelt auf der Suche. Ich habe mit mir eine gute Zeit und brauche keinen Mann für ein glückliches Leben", stellte sie zuvor bereits in einem Interview mit Bunte klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lola Weippert, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Lolas offenen Worten zu ihrer Diagnose? Finde ich sehr mutig, dass sie offen darüber spricht. Ich denke, das muss nicht öffentlich besprochen werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de