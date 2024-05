Selena Gomez und Benny Blanco reden sogar schon von Heirat!

Nachdem im Dezember 2023 erste Gerüchte aufgetaucht waren, bestätigten sie ihre Liebe: Selena Gomez (31) und Benny Blanco (36) sind inzwischen seit fast einem Jahr ein Paar. Insider verraten nun in der neuesten Ausgabe von US Magazine, dass die Ex-Freundin von Justin Bieber (30) denke, sie habe den Einen gefunden: "Er gibt ihr das Gefühl, sicher und glücklich zu sein. Sie glauben beide, dass sie die Person gefunden haben, mit der sie für immer zusammen sein werden." Eine andere Quelle meint sogar: "Sie haben über Heirat und Kinder gesprochen und sind sich sehr einig."

Selena soll laut den Insidern sogar darüber nachdenken, von der Westküste nach New York City zu ziehen, um näher an ihrem Liebsten zu sein: "Sie ist bereit, sich niederzulassen." Die Turteltauben machen also kein Geheimnis mehr aus ihrer Liebe. Erst im Januar dieses Jahres sah man das Paar zusammen bei einem Spiel der Los Angeles Lakers. Auf Social Media zeigen sie regelmäßig, wie verliebt sie sind. Am 8. März widmete die Schauspielerin ihrem Freund einen Geburtstagspost auf Instagram und lobte ihn unter anderem für seine emotionale Ausdauer, sein positives Gemüt und sein liebevolles Herz: "Ich liebe dich, Benny Blanco."

Doch wie kam es denn eigentlich zu der Romanze? Bevor sie sich ineinander verliebt hatten, halfen sie sich gegenseitig schon bei Songs wie "Same Old Love" und "I Can't Get Enough". Doch erst Jahre später, im Jahr 2023, fingen beide das Daten an und kamen schließlich zusammen. In einem Interview mit Zane Lowe (50) auf "Apple Music" teilte Selena im Februar ein paar Gedanken über ihre Beziehung: "Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, denke ich, dass es einfach sehr wichtig ist, jemanden zu treffen, der einen respektiert."

ActionPress Selena Gomez und Benny Blanco

Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez, Musiker

