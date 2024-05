Nach Umzug: So geht es Rolf Schimpf (99) im neuen Altersheim

Seit fast einem halben Jahr wohnt Rolf Schimpf (99) in einem neuen Altersheim. Im Interview mit Bild verrät der Schauspieler nun, wie er sich in der neuen Seniorenresidenz am Stadtrand von München eingelebt hat. "Seid Ihr gekommen, um mich abzuholen?", scherzt er beim Empfang des Newsportals. Seine neue Bleibe ist spezialisiert auf Pflegefälle. In seinem Zimmer ist Platz für das Nötigste: Bett, Nachttisch, Familienfotos, zwei Paar Schuhe. Alles macht einen sauberen Eindruck. Zudem verfügt der "Der Alte"-Darsteller über einen Balkon, auf dem er seine Medikamente verwahrt. Dennoch macht Rolf deutlich, dass er sich an seine neue Unterkunft noch gewöhnen müsse.

Mitte Dezember musste der 99-Jährige schweren Herzens aus seiner 2-Zimmer-Wohnung im Senioren-Wohnstift Augustinum ausziehen – und das, obwohl Rolf dort schon seit 14 Jahren gelebt hatte. Der Grund: Die Miete von monatlich 5.700 Euro inklusive Pflege konnte er sich einfach nicht mehr leisten. "Herrn Schimpf geht die Kohle aus. Wenn man zehn Jahre nicht mehr arbeitet und die hohen Kosten von der Rente nicht mehr gedeckt sind, ist das Geld schnell weg", schilderte sein Arzt gegenüber dem Blatt.

Rolf wurde vor allem durch die Verkörperung der Titelrolle in "Der Alte" bekannt. Von 1986 bis 2007 war der Schauspieler ein fester Bestandteil der Fernsehkrimiserie im ZDF. 1984 spielte er zudem die Titelrolle in der Serie "Mensch Bachmann". Eine seiner letzten TV-Rollen spielte der gebürtige Berliner im Jahr 2009 als Dr. Korbinian Niederbühl in der beliebten Telenovela Sturm der Liebe.

ActionPress Rolf Schimpf, Schauspieler

Getty Images Rolf Schimpf und seine Ehefrau Else im Dezember 2011 in München

