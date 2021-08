Sie überrascht ihre Fans! Nadine Wimmer wurde im vergangenen Jahr als Kandidatin bei Germany's next Topmodel bekannt. In der 15. Staffel der Castingshow meisterte sie viele Hürden und sicherte sich einen Platz in der Top Ten! Jetzt gab es für die Blondine erneut Grund zu feiern: Denn obwohl Nadine noch gar nicht lange mit ihrem Partner zusammen ist, folgte nun ein Antrag, wie sie Promiflash verriet: Und sie hat "Ja" gesagt!

"Wir haben uns im Herzen Münchens kennengelernt", schwärmte die 22-Jährige im Promiflash-Interview von ihrem Liebsten. Seit diesem Moment hätten sie bis heute jeden Tag zusammen verbracht, fügte sie hinzu. Mit dem Antrag habe sie überhaupt nicht gerechnet – aber ohne zu zögern Ja gesagt! Für ihre Fans kommen diese News sicherlich mindestens genauso überraschend. Denn von Nadines aktueller Beziehung war bisher gar nichts bekannt!

"Lange sind wir noch nicht zusammen", gibt die Münchnerin zu. Dennoch fehle ihr nicht die Gewissheit, diesen Schritt mit ihrem Partner wagen zu wollen: "Wann hat man schon eine Garantie im Leben, wenn es um etwas geht, das für immer ist?"

Privat Ex-GNTM-Girl Nadine Wimmer im August 2021

Privat Nadine Wimmer mit ihrem Verlobungsring

Privat Ex-GNTM-Girl Nadine Wimmer mit ihrem Verlobten

