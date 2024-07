Zwischen diesen Stars lief schon vor "Are You The One?" was

Es ist wieder so weit – die Singles der Reality-TV-Landschaft versammeln sich am Strand von Koh Samui. Sie möchten bei Are You The One – Reality Stars in Love ihr Perfect-Match finden. Zu Beginn der ersten Folge wird aber schnell klar, dass sich die einen oder anderen hier nicht zum ersten Mal begegnen. "Ich habe genug Männer gedatet – ich hätte jetzt schon echt Lust, die große Liebe meines Lebens zu finden", ist sich Laura Morante (33) sicher. Einem ihrer Verflossenen läuft sie auch direkt in die Arme: "Marc-Robin und ich haben uns mal getroffen und wir haben uns sehr gut verstanden", gesteht Laura und fügt verheißungsvoll hinzu: "Und da lief dann halt auch ein bisschen was."

"Du geile Sau, was geht", begrüßt der 29-Jährige die "We Love Lloret"-Bekanntheit. Ob man da etwa an die Vergangenheit anknüpfen könnte? Der ehemalige Temptation-Island Kandidat scheint nicht abgeneigt zu sein. "Laura ist geil, ich mag die", gibt er direkt zu. Auch Asena Neuhoff trifft auf gleich zwei bekannte Gesichter: Mit Chris Broy (35) hat die Beauty eine Dating-Vergangenheit. "Das war aber weit vor der ganzen Reality-Geschichte", stellt der Ex von Evanthia Benetatou (32) direkt klar und fügt hinzu: "Asena war mal, aber nur so aus Jux und Tollerei." Die Social-Media-Bekanntheit sei in dieser AYTO-Staffel nicht seine Priorität. Mit ihrer Festival-Bekanntschaft Tim Kühnel scheint das anders auszusehen – bei ihm steht die 27-Jährige "ganz oben auf der Liste".

Mit Ex-Verflossenen anbandeln? An sich kein Problem bei "Are You The One". Wichtig wäre allerdings, dass alle Kandidaten als Single nach Thailand kommen. Und genau das soll nicht der Fall sein – behauptete jedenfalls Prominent Getrennt-Tim auf TikTok! Seines Wissens nach sollen gleich mehrere seiner Mitkandidaten während der Dreharbeiten eigentlich in einer Beziehung gewesen sein. "Es gibt Leute, die in so ein Format gehen, einfach nur für Gage, Sendezeit, keine Ahnung, obwohl sie zu Hause jemanden sitzen haben", echauffierte er sich.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Influencerin

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

