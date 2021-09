Nadine Wimmer ist im Hochzeitsfieber! Ende August verkündete die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überraschend, dass sie verlobt ist: Ihr Freund Tim hat der Beauty schon nach einigen Monaten Beziehung einen Antrag gemacht. Auch in Sachen Hochzeitsplanung scheinen die Turteltauben sich nicht allzu viel Zeit zu lassen: Nadine ist bereits auf der Suche nach ihrem Brautkleid – und ließ ihre Fans jetzt an dem spannenden Prozess teilhaben!

Via Instagram veröffentlichte das Model jetzt eine Reihe Fotos aus einem Brautmodengeschäft. Die sechs Kleider, die Nadine hier ihren Followern präsentiert, sind alle lang geschnitten und zaubern einen hübschen Ausschnitt – variieren jedoch zwischen Weiß, Nude und Beige. Mal haben sie einen romantischen Look, mal einen modernen Schnitt oder auch mal den aktuell besonders angesagten Boho-Stil. "Ich muss euch ehrlich sagen: Die Entscheidung war alles andere als leicht", beteuert die Braut in spe in der Bildunterschrift. Ob sie sich für eines dieser Kleider entschieden hat, wird sich an ihrem großen Tag zeigen.

Im Promiflash-Interview kurz nach ihrer Verlobung erzählte Nadine ihre Liebesgeschichte: "Wir haben uns im Herzen Münchens kennengelernt. Ab diesem Tag sind wir bis heute jeden Tag zusammen. Lange sind wir noch nicht zusammen, aber wann, wie, wo hat man schon eine Garantie im Leben, wenn es um etwas geht, was für immer ist?", schwärmte sie damals. Welches Kleid ist euer Favorit? Stimmt ab!

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer bei der Brautkleidanprobe, Kleid Nummer 2

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer bei der Brautkleidanprobe, Kleid Nummer 3

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer bei der Brautkleidanprobe, Kleid Nummer 4

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer bei der Brautkleidanprobe, Kleid Nummer 5

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer bei der Brautkleidanprobe, Kleid Nummer 6

