Nach Scheidung von Victoria Swarowksi: Werner Mürz feiert

Werner Mürz genießt sein neues Leben! Im Februar hatte Victoria Swarovski (30) bestätigt, dass sie und ihr Mann sich nach elf Jahren Liebe und rund sechs Jahren Ehe getrennt haben. Inzwischen ist die Scheidung des einstigen Traumpaares auch schon durch: Der Termin soll bereits in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Jetzt wurde der Ex-Mann der Let's Dance-Moderatorin das erste Mal seit dem Ehe-Aus gesichtet: Werner feiert ausgelassen auf dem Oktoberfest.

Am Donnerstagabend besucht der 46-Jährige das Käferzelt. Bei seinem ersten Auftritt seit der Scheidung wirkt er völlig gelöst, lacht ausgelassen und scheint rundum glücklich. Ob das wohl an Werners Begleitung liegt? Wie Bild berichtet, soll er schon wieder neu vergeben sein – erneut an eine Viktoria. Im Festzelt strahlt zumindest eine hübsche Blondine neben dem Bauunternehmer mit ihm um die Wette...

Auch die Swarovski-Erbin ist nach dem Liebes-Aus mit ihrem 16 Jahre älteren Ex auch schon wieder richtig happy. Victoria hat in dem Unternehmer Mark Mateschitz (31) – dem reichsten Mann Österreichs – ihren neuen Partner gefunden. Zusammen besuchte das neue Traumpaar auch schon einige Events.

Starpix / picturedesk.com Werner Mürz und Victoria Swarovski im Oktober 2018

Getty Images Victoria Swarovski und Werner Mürz, 2016

Splash News / ActionPress Victoria Swarovski und Mark Mateschitz im Mai 2023

