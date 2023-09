Das ging schnell! Victoria Swarovskis Scheidung ist durch

Victoria Swarovski (30) ist jetzt wohl auch ganz offiziell nicht mehr verheiratet! Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass die Let's Dance-Moderatorin und ihr langjähriger Ehemann Werner Mürz getrennte Wege gehen: Das Management der Kristall-Erbin hatte die Trennung nach rund sechs Jahren Ehe im Februar bestätigt. Nur einige Monate später ist die Scheidung von Victoria und Werner jetzt offenbar bereits vom Tisch!

Das berichtet jetzt zumindest Bild. Demnach soll in der vergangenen Woche ein Termin am Familiengericht in der bayerischen Landeshauptstadt München stattgefunden haben, bei der die Scheidung der Moderatorin und des Unternehmers finalisiert worden sei. Bislang meldeten sich aber weder Victoria noch Werner persönlich dazu zu Wort.

Victoria blickt inzwischen aber sowieso schon wieder nach vorne. Die 30-Jährige ist nach der Trennung von ihrem Mann nämlich bereits wieder verliebt und in festen Händen: Im Frühjahr machte sie die Beziehung zu Mark Mateschitz (31) – dem reichsten Mann Österreichs – öffentlich. Angeblich soll auch ihr Ex Werner mittlerweile eine neue Frau kennengelernt haben.

SplashNews.com Werner Mürz und Victoria Swarovski

Fabrizio Giraldi/ ActionPress Victoria Swarovski bei ihrer Hochzeit mit Werner Mürz im Juni 2017

Splash News / ActionPress Victoria Swarovski und Mark Mateschitz im Mai 2023

