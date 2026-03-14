"Neun Monate Hazel": Romina Palm gibt ein Baby-Update

Vor neun Monaten durfte Romina Palm (26) ihre Tochter Hazel auf der Welt begrüßen. Jetzt meldet sich das Model auf Instagram mit einem ehrlichen Einblick in ihren Alltag als frischgebackene Mutter zurück. In einem Reel teilt sie mit ihren Followern ein "Mom-Update" und berichtet über die aktuellen Meilensteine und kleinen Herausforderungen mit ihrer kleinen Tochter. Dabei zeigt die Influencerin nicht nur die schönen, sondern auch die anstrengenden Seiten des Mamalebens. "Hazel hat vier Zähne. Die Maus war das erste Mal beim Zahnarzt. Das Windelwechseln wird zum Workout. Die Nächte sind kurz. Sie liebt es, Krach zu machen", schreibt Romina in dem Videoclip.

In der Bildunterschrift geht Romina noch etwas näher auf die aktuellen Herausforderungen ein. Besonders die Zähne machen ihr und Hazel offenbar zu schaffen. "Puhhh... also ich hätte echt nicht gedacht, dass Zahn drei und vier so eine Herausforderung werden. Da waren eins und zwei ein Zuckerschlecken gegen", schreibt sie ehrlich. Die frischgebackene Mama wendet sich zudem direkt an ihre Community und fragt nach den Erfahrungen anderer Eltern: "Seid mal ehrlich - wird das jetzt von Zahn zu Zahn 'schlimmer'? Welchen fandet ihr am härtesten?"

Romina wurde im Juni 2025 zum ersten Mal Mutter und teilt seitdem regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit Tochter Hazel auf Social Media. Als Model und Influencerin ist sie in den sozialen Netzwerken aktiv und hat sich dort eine große Community aufgebaut. Seit der Geburt ihrer Tochter gewährt sie ihren Followern immer wieder authentische Einblicke in ihren Alltag als Mama und scheut sich nicht davor, auch über die weniger glamourösen Seiten der Mutterschaft zu sprechen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025