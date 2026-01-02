"Runtergezogen": Romina Palms Neujahrstag 2026 war "doof"

Romina Palms (26) neues Jahr startet im wahrsten Sinne des Wortes auf dem falschen Fuß. Beim Skifahren an den Weihnachtsfeiertagen zog sich das Model einen Kreuzbandriss zu und musste am Sonntag operiert werden. Auf Instagram verrät Romina nun, wie sehr ihr die aktuelle Situation zu schaffen macht. "Mein erster Tag in 2026 war doof. Ich war sehr traurig, ich hatte Schmerzen und die 'neue Situation' hat mich runtergezogen", gesteht sie niedergeschlagen.

Die ersten Tage im neuen Jahr sind für die 26-Jährige nun geprägt von medizinischen Behandlungen und Ruhe. In einer weiteren Story verrät sie, dass sie sich seit der OP einmal am Tag gegen Thrombose spritzen muss. "Die Nadel ist so dick, ich komme damit immer nur schwer durch", klagt Romina. Zudem leidet sie darunter, dass sie für ihre kleine Tochter Hazel nicht mehr im selben Maße da sein kann. Dennoch will sich Romina nicht unterkriegen lassen. Sie zeigt sich trotz der äußeren Umstände optimistisch: "Egal. Morgen ist ein neuer Tag, der wird sicher besser – das weiß ich."

Am zweiten Weihnachtsfeiertag meldete sich Romina mit der Nachricht ihrer Kreuzbandverletzung bei ihren Followern im Netz. Zuvor hatte sie das Weihnachtsfest mit ihrem Verlobten Christian Wolf (30) sowie ihren Familien in einem Chalet im Schnee verbracht. Es ist nicht die erste Verletzung dieser Art für Romina. "Vor genau zehn Jahren war es das rechte Bein, jetzt das linke", berichtete sie niedergeschlagen.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

rominapalm Influencerin Romina Palm nach einem Skiunfall im Dezember 2025

