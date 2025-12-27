Hazel merkt es: Romina Palm geht es wegen Unfalls nicht gut

Romina Palm (26) hat sich kürzlich auf Instagram zu ihrem Zustand nach einem Skiunfall gemeldet. Die Influencerin bedankte sich dabei herzlich für die zahlreichen Genesungswünsche und teilte weitere Details zu ihrer Situation. Besonders vorsichtig und liebevoll zeigt sich derzeit ihre Tochter Hazel, die offenbar spürt, dass es ihrer Mutter nicht gut geht. "Die Nacht war sehr ausbaufähig. Ich glaube, Hazel merkt, dass es Mama nicht gut geht. Sie wollte heute Nacht nur auf mir schlafen", erzählt Romina. Immer, wenn sie versuchte, Hazel abzulegen, habe das Baby geweint und sei sofort wieder wach geworden.

In ihrer Story sprach Romina außerdem über die bevorstehende Operation, die für morgen früh um neun Uhr angesetzt ist. Obwohl die OP nicht unter Vollnarkose durchgeführt werden soll, wird sie permanent wach sein und den Eingriff live verfolgen können. Neben dieser besonderen Erfahrung sprach sie über ihre Schmerzen, die derzeit noch erträglich seien, aber womöglich nach der OP schlimmer werden. Trotz allem zeigte sie sich zuversichtlich und bemühte sich vor der Kamera, ihre gewohnte positive Ausstrahlung zu bewahren.

Kurz nach dem Unfall berichtete Romina ihren Fans, wie es zu ihrer Verletzung kam. Bereits bei der ersten Abfahrt sei sie gestürzt, weil zu viele Menschen auf der Piste unterwegs gewesen seien. "Direkt als ich gestürzt bin, habe ich gesagt, dass es das Kreuzband ist", erklärte das Model. Der Schmerz war für Romina sofort erkennbar, schließlich hatte sie vor zehn Jahren schon einmal einen Kreuzbandriss – damals am anderen Bein. Zum Glück war ihr Verlobter Christian Wolf (30) direkt zur Stelle, kümmerte sich um die medizinischen Untersuchungen und unterstützte sie in der schwierigen Situation.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Töchterchen Hazel, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025