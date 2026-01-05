20 Kilo zugenommen: Romina Palm will zum Wohlfühlgewicht

Romina Palm (26) macht ihren Fans Mut und spricht offen über ihren Körper nach der Geburt. Das Model, das im Mai erstmals Mama wurde, verrät in einem Instagram-Reel, dass sie in der Schwangerschaft rund 20 Kilo zugenommen hat und sich lange Zeit unwohl fühlte. Heute sehe sie ihren Körper anders: "Mein Körper ist nicht mehr der, der er mal war… sondern viel stärker", schreibt Romina. Seit Ende Dezember erholt sie sich zudem von einer OP am Bein. Jetzt will sie Schritt für Schritt zurück zu ihrem Wohlfühlgewicht – ohne Druck, aber mit Plan und einer großen Portion Ehrlichkeit gegenüber ihrer Community.

In dem Clip zeigt die Influencerin, wie sich ihr Körper seit der Geburt verändert hat – und welche Ziele sie sich setzt. Zunächst liegt der Fokus auf der Reha: "Die nächsten Wochen konzentriere ich mich jetzt erst einmal auf mein operiertes Bein... und auf meine Ernährung." Strenge Sixpack-Pläne? Fehlanzeige. "Ich will zwar keinen Sixpack, aber gesund bleiben und mich weiter wohlfühlen", erklärt sie und betont, wie viel man über die Küche schaffen könne: "Der Sixpack entsteht in der Küche." Romina will bewusster essen, den Heilungsprozess unterstützen und dabei transparent bleiben. Ihre Follower bindet sie aktiv ein: Ob sie ihre Reise teilen soll? "Wenn ja, kommentiert das mal", fordert sie ihre Community auf – und setzt mit einem klaren Versprechen nach: 2026 wird stark.

Privat blickt die Neu-Mama auf fordernde Wochen zurück, in denen sie lernen musste, Tempo herauszunehmen und Hilfe anzunehmen. Kurz nach den Feiertagen zwang sie eine Knieverletzung, ihren Alltag umzubauen und mit Krücken zu organisieren. Gerade deshalb ist ihr neuer Vorsatz so persönlich: Gesundheit vor Perfektion, Wohlfühlen vor Zahlen auf der Waage. Wer Romina schon länger folgt, kennt ihre direkte Art und ihren Humor – beides blitzt auch jetzt durch, wenn sie mit Augenzwinkern über Küchenweisheiten schreibt und gleichzeitig ihre Grenzen respektiert. Für ihre Fans bedeutet das: weniger Glamour, mehr echtes Leben – und eine ehrliche Begleitung auf dem Weg zurück in die eigene Stärke.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

Instagram / rominapalm Collage: Romina Palm posiert für Vorher-Nachher-Bilder

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

