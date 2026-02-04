Internet-Beef mit Christian: Romina Palm kümmert es nicht

Romina Palm (26) hat auf Instagram einen neuen Trend für sich entdeckt und macht daraus gleich eine kleine Beziehungsansage: In einem Instagram-Clip zählt das Model Dinge auf, die sie so gar nicht interessieren – und stellt ausgerechnet den Online-Zoff ihres Verlobten Christian Wolf (30) an erste Stelle. Während der Fitness-Unternehmer sich immer wieder mit anderen Creatorn im Netz anlegt, nimmt Romina die hitzigen Diskussionen offenbar mit viel Abstand. Statt sich durch die Kommentarspalten zu wühlen oder Christians Reaktionsvideos zu studieren, stellt sie klar, dass sie damit in ihrem Alltag nichts zu tun haben will.

Die Influencerin verbindet den Trend mit einem Augenzwinkern und zeigt damit, wie unterschiedlich das Paar mit der Dauerbeschallung auf Social Media umgeht. "Ich habe meinen Algorithmus mittlerweile so weit getrimmt, dass mir das nicht mal mehr angezeigt wird", erklärt Romina. Für sie sei das alles "am Ende ein Social Media Game", bei dem jede und jeder ein Stück Aufmerksamkeit abbekommen wolle, erzählt sie lachend in die Kamera. Ihre Follower bekommen damit nicht nur einen Einblick in ihre Haltung zum digitalen Drama, sondern auch einen Tipp, wie man sich den eigenen Online-Alltag angenehmer gestalten kann: einfach konsequent wegklicken, was nicht guttut. Romina schaut "lieber Baby-Memes, süße Hundewelpen oder andere hübsche Frauen" an. Übrigens: Ebenfalls egal sind Romina unpassende Socken sowie alles rund um Sternzeichen. Sie habe sogar noch genug Dinge übrig für einen Teil zwei, schreibt Romina neben ihrem Post. Ihre Liste gefällt den Fans sehr. Kommentare wie "Danke für die Portion Humor" und "mega toller Beitrag" sammeln sich unter dem Video.

Christian ist bei Instagram für seine pointierten Ansagen bekannt und führte zuletzt mit Edda Pilz (24) Debatten rund um Ernährungstipps und Kennzeichnungen. Romina pflegt auf ihren Kanälen eine leichtere Tonalität mit Mode, Beauty und Alltagsmomenten. Abseits der Bildschirmdebatten zeigen die beiden privat gern gemeinsame Ausschnitte – vom Couch-Abend bis zu kleinen Reisen. Romina spricht in Interviews öfter darüber, wie wichtig ihr ein positives Umfeld ist. Ihr Mix aus Humor, Haustier-Content und Couple-Schnipseln kommt bei ihren Followern gut an und bildet den Gegenpol zu den hitzigeren Diskussionen, die Christian öffentlich austrägt.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025