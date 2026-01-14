20 Kilo abgenommen: Das isst Romina Palm an einem Tag

Durch ihre Schwangerschaft nahm Romina Palm (26) 20 Kilogramm zu. Wenige Monate nach der Geburt sagte das Model den Kilos aber den Kampf an. Regelmäßiger Sport und eine bewusste Ernährung halfen ihr, wieder ihr Wohlfühlgewicht auf die Waage zu bringen. Auf Instagram zeigt sie nun ein Beispiel für ihr Essverhalten, mit dem sie ihr Ziel erreicht hat. "Was esse ich an einem Tag: Ein Beispieltag, was ich gegessen habe, um 20 Kilo abzunehmen", schreibt sie zu dem Instagram-Video, in dem sie ihren Fans Einblick gewährt.

"Nach dem Aufstehen eine doppelte Portion Protein-Eiskaffee, so komme ich nämlich leicht auf meine Proteine am Tag. Danach habe ich ein paar Sportübungen gemacht, die mir mein Physiotherapeut Robin aufgeschrieben hat. Zweiter Shake hinterher, auch hier wieder die doppelte Portion", kommentiert Romina die ersten Stunden ihres Tages im Zeitraffer. Zum Mittag bereitet ihr Verlobter Christian Wolf eine große Schüssel Protein-Porridge mit Flohsamenschalen und Beeren zu, die sie sich zusammen schmecken lassen. "Die hält mich wirklich unglaublich lange satt. Normalerweise gebe ich dann noch gern Erdnussmus oder Schokolade darauf. Heute war ich ein bisschen zu faul, deswegen habe ich hinterher so eine Lindt-Schokolade gegessen", erklärt die 26-Jährige. Zum Abendessen gibt es für sie dann noch eine Portion Sushi.

Dass sie sich nach der Geburt von Töchterchen Hazel nicht mehr zufrieden mit ihrem Körper war, hielt Romina nicht geheim. Mit ihrer Community teilte sie offen, dass sie aktiv gegen die Kilos angehen wolle – versuchte sich aber nicht zu viel Druck zu machen. Trotz eines Rückschlags – Ende Dezember verletzte sie sich am Kreuzband und musste einige Wochen den Sport komplett aussetzen – arbeitet sie kontinuierlich daran, sich wieder zu 100 Prozent wohlzufühlen und lässt ihre Follower an ihrer Reise teilhaben.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

Instagram / rominapalm Romina Palm, Dezember 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel, August 2025