"Absurd große Zahl": Christian Wolf verrät seinen Kontostand

Christian Wolf (30) hat in einem Podcast erstmals genaue Zahlen zu seinem Vermögen genannt. Der Unternehmer und More-Nutrition-Mitgründer sprach offen über die Struktur seines Reichtums und bestätigte damit eine Größenordnung, über die bislang nur spekuliert wurde. "Ich bin so bei roundabout 100 [Millionen]", erklärte Christian im Gespräch und fügte hinzu: "Das kann man jetzt irgendwie toll finden oder nicht oder wie auch immer. Ist für mich ehrlicherweise auch eine absurd große Zahl, also hätte ich früher nie erwartet." Damit liegt sein Vermögen deutlich höher als frühere öffentliche Schätzungen, die bei rund 50 Millionen Euro lagen.

Der Social-Media-Star betonte dabei, dass ein Teil seines Vermögens noch in Unternehmensanteilen stecke, deren Wert schwanken könne. "Es ist ja so, dass auch ein Teil unseres Vermögens quasi noch in Anteilen oder Restanteilen ist", erklärte er. Deshalb würden diese Beteiligungen intern nicht vollständig eingerechnet. Außerdem habe er "ziemlich viel in private Immobilien gesteckt", wie Christian verriet. Die beeindruckende Summe erklärt sich durch seine erfolgreichen Unternehmensbeteiligungen, frühere Exits und private Investments.

Christian ist als Fitness-Influencer und Unternehmer bekannt geworden. 2017 gründete er zusammen mit Michael Weigl More Nutrition, später stieg auch Benjamin Burkhardt ein. Das Unternehmen fusionierte mit ESN zur The Quality Group, an der 2022 der Investor CVC die Mehrheit übernahm. Privat lebt Christian mit seiner Partnerin Romina Palm (26) und der gemeinsamen Tochter Hazel zusammen. Erst vor wenigen Wochen machte das Paar Schlagzeilen, als es auf einem Flug von Koh Samui nach Kapstadt in der First Class zu einer unangenehmen Situation kam, weil sich ein Mitreisender über die Anwesenheit ihrer Tochter beschwerte.

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel