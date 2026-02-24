Romina Palm packt aus: Früherer Modeljob wurde zum Albtraum

Romina Palm (26) macht auf Instagram eine belastende Erinnerung aus ihrer Model-Anfangszeit öffentlich. Die Influencerin blickt in einem Video auf eine Situation zurück, die sie mit 18 Jahren erlebte, als sie bei einer Modelagentur unter Vertrag stand. Damals wurde ihr ein vermeintlich toller Job vermittelt, bei dem es hieß, dies sei ihre große Chance, entdeckt zu werden. "Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, jemanden zu einem Event zu begleiten", erzählt sie und fügt hinzu: "Diese Geschichte jetzt zu erzählen, kostet mich sehr viel Überwindung."

Vor Ort entwickelte sich die versprochene Karrierechance jedoch schnell zum Albtraum. Der Mann fragte die GNTM-Bekanntheit, ob sie nicht seine Freundin spielen möchte. Noch unangenehmer wurde es, als er zu ihr sagte: "Wenn gleich die Kameras auf uns gerichtet sind, kannst du mich ja küssen." Zu einem Kuss kam es zwar nicht, doch am Ende des Abends machte der Mann ein privates Foto mit ihr. Ohne ihr Einverständnis veröffentlichte er das Bild, und am nächsten Tag fand Romina sich in einer bekannten deutschen Boulevardzeitung wieder.

Diese unschöne Erfahrung hatte langfristige Folgen für Romina. Sie betont, dass sich ihre Geschichte nicht gegen alle Modelagenturen richte und es viele seriöse Agenturen gebe. Für sie selbst sei es jedoch ein Lernmoment gewesen, mit dem sie nun auch andere junge Models ermutigen möchte, genauer hinzuschauen und Fragen zu stellen. Die Erfahrung führte auch dazu, dass Romina bei Instagram bis heute nie ihren echten Nachnamen angegeben hat. "Ich wollte einfach nicht, dass, wenn man meinen Namen googelt, immer wieder dieser Artikel angezeigt wird und ich somit an diesen 'superseriösen Job' erinnert werde", erklärt sie.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Model

Instagram / rominapalm Romina Palm im August 2024

Instagram / rominapalm Romina Palm im September 2023