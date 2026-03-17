Heidi Klums Füße erreichen auf Fetisch-Plattform Top-Platz

Heidi Klum (52) sorgt aktuell für Aufsehen – und das auf eine ungewöhnliche Art. Auf der Fetisch-Plattform "Wikifeet" haben Fans die Füße des Supermodels mit der Bestnote von fünf Sternen bewertet und ihr damit eine Topplatzierung im Ranking der Promi-Füße verschafft. Bei dem Portal handelt es sich um eine Website für Fußliebhaber, auf der Nutzer Fotos von prominenten Füßen bewerten können. Die Bilder stammen häufig aus sozialen Netzwerken und zeigen die Stars in verschiedenen Situationen – sei es bei Werbekampagnen, in privaten Momenten oder bei öffentlichen Auftritten. Auf den unerwarteten Erfolg wurde Heidi nun in einer Instagram-Fragerunde von einem ihrer 12,7 Millionen Follower angesprochen.

"Wusstest du, dass du eine der höchsten Platzierungen auf 'Wikifeet' hast?", wollte der Fan wissen. Die Moderatorin reagierte darauf mit einer guten Portion Humor und antwortete: "Ja, wusste ich, und nein, wusste ich nicht." Damit machte die 52-Jährige deutlich, dass ihr bereits bewusst war, dass ihre Füße auf dieser Website zu sehen sind. Ihre Popularität auf der Plattform war ihr hingegen offenbar unbekannt. Wenn Menschen ihre Füße mögen, sei das doch eigentlich ein Kompliment, ließ Heidi durchblicken. Die Entertainerin zeigte damit einmal mehr, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt und auch ungewöhnliche Fan-Phänomene gelassen kommentieren kann.

Dass Heidis Füße so viel Aufmerksamkeit bekommen, kommt nicht von ungefähr. Die Entertainerin trägt auf roten Teppichen oder in ihren Social-Media-Posts häufig Sandalen, High Heels oder offene Designerschuhe. Ihre Füße stehen also ohnehin regelmäßig im Rampenlicht. Wer das Model regelmäßig verfolgt, weiß: Geschlossene Schuhe sind eher die Ausnahme. Für Heidi selbst scheint die Sache jedenfalls klar zu sein – solange ihre Fans Spaß daran haben, nimmt sie den ungewöhnlichen Internet-Ruhm einfach mit einem Lächeln. Ob als Model, Unternehmerin oder Moderatorin, die gebürtige Deutsche schafft es immer wieder, Gesprächsthema zu sein.

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