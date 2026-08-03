"Meine Liebe": Heidi Klum & Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag

Am 3. August feiern Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (36) ihren siebten Hochzeitstag. Die große Traumhochzeit des Supermodels und des Tokio Hotel-Gitarristen fand 2019 auf Capri statt – umgeben von Familie und Freunden. Dabei verlief ihre Liebesgeschichte von Anfang an in einem atemberaubenden Tempo. Auf Instagram feiert das Model den besonderen Tag mit einem Hochzeitsvideo und den Worten: "Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Schatz." Tom Kaulitz hat sich bisher noch nicht öffentlich zu Wort gemeldet. Aktuell ist es allerdings auch ziemlich ruhig auf seinen Social-Media-Kanälen.

Kennengelernt hatten sich die beiden im Frühjahr 2018 bei einer Party des Designers Michael Michalsky (59), eines bekannten Gesichts der GNTM-Welt. Heidi schwärmte gegenüber Entertainment Tonight in höchsten Tönen von dem Moment: "Als ich ihn das erste Mal angeschaut habe, habe ich gedacht: 'Oh mein Gott, mit dem werde ich mein restliches Leben verbringen.' Es hat einfach sofort gefunkt." Sie ergriff die Initiative, besorgte sich Toms Nummer und meldete sich noch nach der Party bei ihm. Was folgte, war eine Romanze auf der Überholspur. "Bei Heidi und mir war es wirklich von null auf hundert", bestätigte Tom in einem Interview mit Gala. "Wir haben uns kennengelernt und gefühlt zwei Wochen später sind wir zusammengezogen", berichtete der Musiker weiter.

Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als Paar hatten die beiden im Mai 2018 bei der amfAR Gala. Noch im selben Jahr folgte die Verlobung, und im Februar 2019 heirateten sie standesamtlich in Beverly Hills. Die große Feier auf Capri folgte wenige Monate später. Bei der Planung halfen Heidis vier Kinder ganz selbstverständlich mit. "Mit vier Kindern ist das alles ganz einfach. Ich habe schon zwei Brautjungfern und zwei männliche Trauzeugen", sagte sie damals gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2026