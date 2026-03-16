Heidi Klum funkelt bei den Oscars 2026 auf dem Red Carpet

Heidi Klum (52) sorgte bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für einen glamourösen Auftritt, der alle Blicke auf sich zog. Das Supermodel erschien in einer leicht transparenten Robe des Designers Chrome Hearts auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Das Kleid war mit zahlreichen kleinen Kreuzen verziert, die charakteristisch für die Marke sind. Passend dazu trug Heidi Schmuckstücke, die ebenfalls das Kreuzmotiv aufgriffen und ihren Look perfekt abrundeten. Überraschend trat die 52-Jährige allein auf – ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) fehlte an ihrer Seite. Doch das Model bewies einmal mehr, dass sie keinen Mann braucht, um für einen der absoluten Hingucker des Abends zu sorgen.

Im Vorfeld der Oscar-Verleihung nahm Heidi ihre Fans auf Instagram mit hinter die Kulissen ihrer Vorbereitungen. "Auf geht's zu den Oscars", schrieb sie freudig aufgeregt und zeigte die aufwendige Styling-Session für Hair und Make-up. Die Mühe zahlte sich aus: Ihr Auftritt gehörte zu den Highlights der glamourösen Veranstaltung. Obwohl Heidi selbst nicht für einen Oscar nominiert war, zählte sie zu den schönsten Looks des Abends und begeisterte mit ihrer typischen Art, ihren Körper perfekt in Szene zu setzen.

Die 98. Oscar-Verleihung wurde zu einer glamourösen Modenschau, bei der zahlreiche Stars mit spektakulären Kreationen für Aufsehen sorgten. Neben Heidi glänzten auch Barbie Ferreira (29), Timothée Chalamet (30), Emma Stone (37) und Pedro Pascal (50) mit ihren außergewöhnlichen Outfits auf dem roten Teppich. Ab Anfang März ist ihre Stimme im Disney-Pixar-Film "Hoppers" zu hören, in dem sie die Hai-Dame HAIdi spricht – damit kehrt die vierfache Mutter nach ihren TV- und Moderationsjobs einmal mehr zu einem Familienprojekt zurück, das auch für ihre Kinder spannend sein dürfte. Bei den Oscars 2026 beweist Heidi erneut, dass sie auch solo jeden Teppich im Handumdrehen in ihre eigene Bühne verwandelt und sich inmitten der Hollywood-Stars modisch behauptet.

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Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Heidi Klum bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2025