Zum Hochzeitstag: Heidi Klum und Tom genießen Liebesurlaub

Heidi Klum (53) und Tom Kaulitz (36) zelebrieren ihren siebten Hochzeitstag aktuell genau dort, wo 2019 auf einer Yacht die Korken knallten: auf der italienischen Insel Capri. Und wie beinahe zu erwarten war, lassen das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist die Welt an ihrer Dauerverliebtheit auf Instagram teilhaben: Zwischen azurblauem Meer und goldenem Sand wird geknutscht, gelacht und geschlemmt. Während sich Heidi auf den Schnappschüssen gewohnt freizügig präsentiert, stiehlt jedoch ein anderer allen die Show: Hündchen Fritz, der mit seinen Auftritten die Herzen der Fans im Sturm erobert.

Die Choreografie des Liebesurlaubs folgt dabei bewährten Mustern: Mal räkelt man sich auf den Strandtüchern, mal zeichnet Tom ein Herz in den Sand. Sonnengebräunte Hände, sandige Füße und ein kleiner, sehr zufriedener Fritz, der den Urlaub ebenfalls in vollen Zügen zu genießen scheint. Dazwischen zeigt Heidi kurze Clips, in denen sie sich auszieht oder ihre Beine in Spitzenstrümpfen lasziv in Szene setzt. Die Botschaft an ihre Community scheint klar: Auch nach sieben Jahren Ehe sind Verliebtheit und sexuelle Anziehung bei Heidi und Tom ungebrochen.

Seit der Hochzeit hat sich das Paar als unzertrennliches Gespann inszeniert – sei es im Alltag in Los Angeles, in der Realityserie "Kaulitz & Kaulitz" oder eben beim Turteln am Strand. Auch Heidis Kinder gehören längst zum festen Inventar der Patchworkfamilie: Der Gitarrist fand früh den Draht zu Heidis Nachwuchs und fügte sich scheinbar nahtlos ins Familienleben ein. Wenn die beiden heute innige Kussfotos von ihrer Lieblingsinsel teilen, beweisen sie vor allem eines: Auf ihrer ganz persönlichen Beziehungsyacht bleibt die offen zur Schau gestellte Romantik wohl weiterhin der verlässlichste Treibstoff.

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heidiklum Bill Kaulitz und Heidi Klum im August 2026

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