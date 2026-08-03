Stiefpapa Tom Kaulitz gesteht: Er hatte nie Kinder geplant

Kinder waren für Tom Kaulitz (36) eigentlich nie ein Thema – bis Heidi Klum (53) in sein Leben trat. Der Musiker ist seit sieben Jahren mit dem Model verheiratet und wurde damit über Nacht Stiefvater von vier Kindern: Leni, Henry, Johan und Lou. In der dritten Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" spricht Tom jetzt offen darüber, wie er mit dieser für ihn völlig neuen Rolle umgegangen ist – und wie sehr er sie heute liebt.

"In meinem Entwurf des Lebens kamen Kinder eigentlich nie vor. Also, ich hab mir nie Gedanken darüber gemacht, mal Kinder zu haben. Und dann kam ich in die Situation, wo ich einfach vier Stiefkinder hatte von heute auf morgen. Mittlerweile ist das eine Sache, die ich einfach über alles liebe", erklärt er in der Sendung, wie Bunte berichtet. Dabei zieht er auch einen Vergleich zu seiner eigenen Kindheit: Er selbst kennt es, einen Stiefvater zu haben – den er als Mix aus Vaterfigur und gutem Freund beschreibt. Heute habe er dafür viel mehr Verständnis. Auch eine kuriose Anekdote mit Stiefsohn Henry hat er parat: Tom schloss mit ihm eine Wette über ein Duell in Mario Kart ab – wenn Henry verliert, muss er drei Jahre auf Videospiele verzichten, wenn er gewinnt, bekommt er mit 21 einen Ferrari. Henry gewann. Gemeinsam mit seinem Bruder Bill Kaulitz (36) ersteigerte Tom daraufhin ein feuerrotes Exemplar bei einer Auktion.

Tom und sein Zwillingsbruder Bill sind seit Kindheitstagen unzertrennlich. Gemeinsam wurden sie als Mitglieder der Band Tokio Hotel bekannt. Während Tom 2019 Heidi Klum heiratete und damit eine Patchwork-Familie gründete, macht Bill gerade ganz andere Erfahrungen mit Nachwuchs: In der neuen Staffel der Netflix-Serie wird er von Drag-Künstler Candy Crash (33) gefragt, ob er die Rolle des Patenonkels übernehmen möchte. Bill sagte zu – und kommentierte die neue Aufgabe mit einem Augenzwinkern gegenüber Bunte: "Vielleicht tut mir das ja ganz gut, dass ich mich mal um wen anders kümmere, als mich selber."

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Imago Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum beim amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc