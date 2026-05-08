Konkurrenz für Cheyenne? Annelie Henze träumt von Hof-Soap

Bekommt Cheyenne Ochsenknecht (25) bald Konkurrenz auf dem Bauernhof? Annelie Henze, die Freundin von Realitystar Patrick Romer (30), hat beim Bild-Renntag im Promiflash-Interview verraten, welche TV-Formate sie sich für die Zukunft vorstellen könnte – und dabei ganz konkret von einer eigenen Hof-Soap geträumt. "Also in erster Linie würde ich mich unglaublich darüber freuen, würden wir so eine eigene Soap bekommen, weil ich sage, bei uns auf dem Hof, da passiert wirklich jeden Tag so, so viel", schwärmte sie.

Annelie ist überzeugt, dass das Leben auf dem Hof genug Stoff für ein eigenes Format bieten würde: "Das ist super interessant. Man bekommt auch immer das Feedback, wenn wir so Storys machen, dass den Leuten das gefällt. Und ich glaube, das ist auch was, was echt viele interessiert. Da hätte ich auf jeden Fall richtig Lust drauf." Sollte es mit dem Soap-Traum vorerst nichts werden, hat sie jedoch auch einen Plan B parat. "Aber dann würde ich auch mit Patrick zusammen so Spieleshows machen. Wir sind einfach ein gutes Team. Wir arbeiten ja auch privat auf dem Hof sehr, sehr viel zusammen. Und das ergänzt sich einfach auch sehr, sehr gut", erklärte sie weiter.

Mit einer Hof-Soap würden Annelie und Patrick in die Fußstapfen von Cheyenne Ochsenknecht und ihrem Mann Nino treten. Die Tochter von Natascha Ochsenknecht (61) hat bereits ihr eigenes Format rund ums Landleben: "Unser Hof" gibt Einblicke in den Alltag des Paares. Cheyennes Hof-Show ist dabei ein Ableger der erfolgreichen Familiensendung Diese Ochsenknechts, die seit 2022 das Berufs- und Privatleben der gesamten Ochsenknecht-Familie begleitet.

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Collage: Timm, Michael / ActionPress, Instagram / annelie_henze Cheyenne Ochsenknecht und Annelie Henze Collage

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Imago Beim Bild-Renntag 2026 in Gelsenkirchen: Annelie Henze in schwarzem Outfit

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IMAGO / Horst Galuschka Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024