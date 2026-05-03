Cheyenne Ochsenknecht sauer: Jimi hat sich nicht verändert

Zoff unter Geschwistern: In den neuen Folgen der Sky-Doku Diese Ochsenknechts macht Cheyenne Ochsenknecht (25) ihrem Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (34) vor laufender Kamera heftige Vorwürfe. Auslöser ist ein geplatztes Gruppeninterview, zu dem Jimi kurzfristig nicht erschien. Während die Familie für den Dreh zusammenkam, fehlte ausgerechnet der Schauspieler – und Cheyenne verlor die Geduld. "Man kann sehr wohl sein Leben, vor allem nach so einer Zeit, umkrempeln. Und meiner Meinung nach sehe ich keine Veränderung. Auch mit diesem Dubai-Quatsch und Schwachsinn. Das ist für mich nur heiße Luft", schimpft sie in der Sendung. Kurz zuvor hatte Yeliz Koc (32) im Netz erneut Kritik an Jimi geäußert, was die aufgeheizte Stimmung zusätzlich erklärt.

Wie in der Folge zu sehen ist, überbrachte Natascha Ochsenknecht (61) zunächst die Absage: "Er kann nicht kommen, ihm geht's nicht gut, er hat nicht geschlafen." Jimi sei am Vorabend lange mit Cheyenne und ihrem Mann Nino Sifkovits (31) unterwegs gewesen. "Wer feiern kann, der kann auch arbeiten", behauptete Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36). Cheyenne blieb hart und hakte nach: "Wir sind ja auch da, was ist das für eine Ausrede? Selbst wenn der Termin um 6 Uhr morgens gewesen wäre, wären wir alle da gewesen." Am nächsten Tag erklärte Jimi sein Fernbleiben: "Cheyenne und Nino haben mich ein bisschen abgefüllt und ich hab einfach Schlaf gebraucht." Außerdem würde er "seit Monaten extrem viel arbeiten".

"Diese Ochsenknechts" gewährt seit 2022 Einblicke in den Alltag der prominenten Familie zwischen Berlin und dem Bauernhof in Österreich. Neben Natascha stehen ihre Kinder Cheyenne, Jimi und Wilson im Fokus, ebenso Nino und Großmutter Bärbel Wierichs. Ein Wendepunkt der Reihe war Jimis Ausstieg nach Staffel zwei und seine spätere Rückkehr nach einer Versöhnung mit der Familie. Das Format wurde um das Spin-off "Unser Hof" erweitert, das den Landleben-Alltag von Cheyenne und Nino begleitet. Außerdem bekamen Jimi und seine Ex Yeliz mit "Yeliz & Jimi: We Are Family?!" eine eigene Doku, die ihre gemeinsame Geschichte und das Familienleben mit Snow Elanie Koc (4) beleuchtet.

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue Ochsenknecht auf einem Konzert von Drake

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Imago Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Nino Sifkovits, Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Bärbel Wierichs und Jimi Blue Ochsenknecht