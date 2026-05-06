Konto eingeschränkt: Cheyenne Ochsenknecht bekommt Dick-Pics

Cheyenne Ochsenknecht (25) zieht eine klare Grenze und macht auf ein Problem aufmerksam, das im digitalen Zeitalter viele Frauen betrifft. In ihren Instagram-Storys berichtete das Model von einer jahrelangen Belastung durch ungefragt verschickte Dick-Pics, und schilderte, wie massiv sie sich dadurch belästigt fühle. Um ein Zeichen gegen diese Form der sexuellen Gewalt zu setzen, veröffentlichte sie den Profilnamen und das Foto eines mutmaßlichen Täters. Doch die Reaktion der Plattform war paradox: Nicht der Absender, sondern Cheyenne selbst wurde sanktioniert. Ihr Konto wurde in der Reichweite eingeschränkt, was laut RTL bereits direkte Folgen für ihre Arbeit und Kooperationen hat.

Während das Profil des Mannes weiterhin öffentlich einsehbar blieb, wurde die Influencerin abgemahnt. Sie lässt sich davon jedoch nicht beirren und wählt den juristischen Weg. Cheyenne betonte in ihren Clips, dass sie derartige Belästigungen grundsätzlich zur Anzeige bringe und dies auch im aktuellen Fall bei der Polizei getan habe. Für sie geht es dabei nicht um bloße Anzüglichkeiten, sondern um wiederholte sexuelle Belästigung, die sie bereits seit Jahren begleite. Die Männer versteckten sich dabei feige hinter ihren digitalen Accounts und fühlten sich dort sicher – ein Umstand, den das Model nicht länger hinnehmen will.

Privat und beruflich erlebt Cheyenne aktuell bewegte Zeiten. In der Familien-Doku Diese Ochsenknechts war zuletzt zu sehen, wie sehr sie sich auch innerhalb der eigenen Familie nicht scheut, klare Worte zu finden – etwa in Richtung ihres Bruders Jimi Blue (34), mit dem es vor laufender Kamera zu Spannungen kam. Gleichzeitig zeigt die Mutter auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, teilt Momente mit Partner und Kind und spricht offen über Themen, die sie beschäftigen. Ihre Reichweite nutzt sie dabei zunehmend, um auf Probleme aufmerksam zu machen, die viele junge Frauen betreffen – von Streit in der Familie bis hin zu digitaler Gewalt wie den Dick-Pics, gegen die sie nun ganz klar vorgeht.

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, TV-Star

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Instagram / cheyennesavannah Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue Ochsenknecht auf einem Konzert von Drake

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David Bloomer, Sky Deutschland Familie Ochsenknecht posiert

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