Krise? Darum erschien Annelie Henze ohne Patrick auf Event

Beim "Bild-Renntag" in Gelsenkirchen sorgte Annelie Henze für einen kurzen Moment der Verwunderung: Die Schauspielerin erschien ohne ihren Freund Patrick Romer (30) – dafür aber in Begleitung von Realitystar Christina Grass (37). Fans, die das Paar üblicherweise gemeinsam auf solchen Events antreffen, fragten sich schnell, ob hinter dem Soloauftritt vielleicht eine Beziehungskrise stecken könnte. Doch Annelie stellte im Promiflash-Interview rasch klar, dass davon keine Rede sein kann.

Der Grund für Patricks Abwesenheit ist nämlich denkbar unverfänglich: Der Realitystar befand sich zur selben Zeit auf einem Junggesellenabschied. "Auf Events, da gehe ich eigentlich schon immer mit dem Patrick hin. Heute ist er jetzt auf einem Junggesellenabschied – da habe ich mir die Christina mitgenommen, das ist jetzt heute für mich der Patrick", erklärte Annelie lachend gegenüber Promiflash. Christina Grass, selbst Single, sprang also kurzerhand als Begleitung ein.

Passend dazu könnte Patricks eigener Junggesellenabschied schon bald auf dem Programm stehen. Das Paar hat bereits angekündigt, dass der Heiratsantrag im Juli geplant ist. "Im Juli haben wir keine Termine und dann haben wir ein bisschen Luft zu atmen – es muss jetzt auch nicht so zwischen Tür und Angel passieren", hatte Patrick bei einer Fashionshow von Eric Sindermann (37) im Hofbräu Wirtshaus Berlin gegenüber Promiflash erklärt. Der Junggesellenabschied des Freundes dürfte Patrick also schon mal als Vorgeschmack auf das gedient haben, was ihn selbst bald erwartet.

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Instagram / annelie_henze Annelie Henze, Influencerin

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Imago Christina Grass beim BILD-RENNTAG auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 01.05.2026

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Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026