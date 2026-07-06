Geburtstag: Cheyenne Ochsenknecht teilt süßes Foto mit Papa

Cheyenne Ochsenknecht (26) feiert heute ihren 26. Geburtstag fernab von Deutschland – und lässt ihre Fans an den Feierlichkeiten in Polen teilhaben. In ihrer Instagram-Story zeigt das Model eine bunte Mischung aus Schnappschüssen, Gratulationen und Einblicken in ihren Tag. Besonders Mutter Natascha Ochsenknecht (61) sowie ihre Brüder Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) widmeten ihr rührende Posts zu ihrem Ehrentag. Für einen besonderen Hingucker sorgt jedoch ein Fahrstuhl-Selfie mit Papa Uwe Ochsenknecht (70), der offenbar extra zu ihrem Geburtstag anreiste: Auf dem Foto lehnt sich Cheyenne vertraut an den Schauspieler, er legt ihr schmunzelnd eine Hand auf die Schulter.

Der Besuch von Uwe in Polen war dabei eine echte Überraschung. Zuvor teilte Cheyenne nämlich eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie zusammen mit ihrem Vater und Nino in die Kamera grinst. Dazu schrieb die zweifache Mutter: "Geburtstags-Überraschung von Nino in Polen" und deutete damit an, dass ihr Mann diesen besonderen Moment eingefädelt hat. Kurz darauf folgte das Fahrstuhl-Bild, das die gelöste Stimmung zwischen Vater und Tochter noch deutlicher zeigt.

Die Beziehung von Cheyenne und Uwe hatte in der Vergangenheit häufiger für Schlagzeilen gesorgt, weil das Verhältnis zwischen den beiden zeitweise als schwierig galt. Anfang des Jahres betonte die Reality-TV-Bekanntheit jedoch bereits in einem Gespräch mit Bunte, dass sie und ihr Vater sich wieder gut verstehen und der Familienfrieden als hergestellt gilt. Die Bilder aus Polen scheinen nun zu zeigen, wie ernst es den beiden mit ihrer Versöhnung ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit Papa Uwe in Polen, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit Ehemann Nino Sifkovits und Papa Uwe Ochsenknecht, Juli 2026

Anzeige Anzeige

Imago Natascha Ochsenknecht präsentiert ihr Label NO mit Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht, November 2021