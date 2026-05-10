Doch kein Frieden? Wilson lässt Cheyenne-Yeliz-Bombe platzen

In der Realityshow Diese Ochsenknechts ist Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) jetzt ordentlich ins Fettnäpfchen getreten. Während er gemeinsam mit seinem Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (34) und Schwager Nino Sifkovits (31) einen Männerurlaub in Lappland verbringt und die drei es sich im Whirlpool gemütlich machen, kommt die Sprache auf den geplanten Familienurlaub in Südafrika. Als die Produktion Jimi fragt, warum Yeliz Koc (32) und seine Tochter Snow (4) nicht mit von der Partie seien, erklärt er zunächst diplomatisch: "Ich finde es schade, aber die ist ja mitten im Umzug. Ich glaube, niemand hätte ein Problem gehabt, wenn jetzt Snow und Yeliz auch dazugekommen wären." Dann platzt Wilson plötzlich heraus: "Doch, Cheyenne" – und stößt damit auf großen Unmut.

Jimi weist seinen Bruder sofort zurecht: "Mach das mal lieber nicht hier vor der Kamera." Nino pflichtet ihm bei: "Nee, nicht so gescheit." Der Produktion erklärt Wilson den Fauxpas später im Einzelinterview: "Dass irgendwie Cheyenne weniger Bock hat, dass Yeliz mitkommt, ist einfach, weil es hier so Familie Ochsenknecht ist und die sind nicht mehr zusammen, also was hat die hier zu suchen im Prinzip." Nino versucht die Aussagen seines Schwagers jedoch zu relativieren: "Na ja, ich finde das Thema mit Yeliz, das ist einfach jetzt gegessen. Sie ist die Mutter von Snow, Snow ist die Cousine unserer Kinder und das Problem gibt's bei Cheyenne jetzt auch nicht mehr so. Die war bei uns da auch am Hof vor Kurzem, auch im Sommer und so – alles super." Interessant ist, wie man im weiteren Verlauf der Staffel sieht, dass Jimi dafür seinen Dubai-Mitbewohner und Kumpel Jan mit in den besagten Urlaub nimmt, der ebenfalls kein offizieller Teil der Familie ist.

Im Hintergrund dieser Familiendynamik steckt eine langjährige Geschichte: Jimi und Yeliz waren einst ein Paar und bekamen gemeinsam Tochter Snow. Kurz vor der Geburt des Kindes trennten sie sich jedoch, was einen langen und öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg nach sich zog. Yeliz warf dem 34-Jährigen damals vor, sie und Snow im Stich zu lassen, während dieser behauptete, nie Vater werden gewollt zu haben. Zwischenzeitlich hatte sich das Verhältnis aller Beteiligten wieder verbessert – auch zwischen Yeliz und Jimis Familie. Im September vergangenen Jahres betonte Cheyenne noch auf Instagram, dass der Umgang mit der 32-Jährigen und Snow wieder "ohne Probleme" funktioniert. Nicht nur Yeliz ist Mama einer kleinen Tochter – auch Cheyenne hat bereits zwei Sprösslinge im ähnlichen Alter, Mavie (5) und Matteo. Zu Geburtstagen und Co. sollen sich die Cousins und Cousinen eigentlich gerne treffen.

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Gerald Matzka/Getty Images, Timm, Michael / ActionPress, Christoph Hardt / Imago Collage: Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Yeliz Koc

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

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Sky Deutschland / David Bloomer "Diese Ochsenknechts", Staffel 5

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