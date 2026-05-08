Bereut Annelie Henze öffentlich gemachten Verlobungswunsch?

Annelie Henze spricht jetzt Klartext zur viel diskutierten Verlobungsfrage mit Patrick Romer (30). Im Gespräch mit Promiflash blickt die Schauspielerin auf den Moment zurück, als sie ihrem Freund während seiner Zeit im Dschungelcamp einen sehr emotionalen Brief schrieb – und am Ende augenzwinkernd erwähnte, dass sie auf einen Antrag hoffe. Dieser kleine Scherz am Schluss löste anschließend einen regelrechten Hype aus: Plötzlich drehten sich viele Schlagzeilen nur noch darum, wann Patrick vor Annelie auf die Knie gehen könnte. Nun verrät die Blondine, wie sie heute zu dieser öffentlichen Wunschäußerung steht und wie sie und der Realitystar im Alltag mit dem Dauerthema Verlobung umgehen.

"Es war von mir tatsächlich am Ende des Briefs eigentlich eher so ein Witz, weil ich wusste, der Brief wird emotional. Dann wollte ich am Ende noch mal so einen Lacher hervorrufen, damit man nicht so ultra emotional ist", erklärt Annelie. Dass das Thema danach solche Wellen schlagen würde, habe sie nicht erwartet: "Dass es jetzt so ein Ausmaß annimmt, da habe ich in dem Moment, wo ich den Brief geschrieben habe, nicht mit gerechnet." Die Dauerfragen – von Fans, aber auch im Familienkreis – nehmen die beiden jedoch gelassen. "Wir werden schon den richtigen Moment finden", betont sie und ergänzt: "Und dann wird es auch jeder erfahren, wenn es dann so weit ist."

Zuvor hatte Patrick auch verraten, warum es bisher noch nicht zum Antrag gekommen ist. Vor fünf Wochen zeigte sich der Realitystar im Gespräch mit KUKKSI noch auffällig zurückhaltend, was die "Frage aller Fragen" angeht. Zwar gab er offen zu, dass Annelie schon länger auf den Antrag hoffe, doch er wollte sich ganz bewusst Zeit lassen. Patrick machte klar, dass er es nicht "zwischen Tür und Angel" machen will. Es solle etwas Großes und Romantisches werden.

Anzeige Anzeige

Imago Beim Bild-Renntag 2026: Annelie Henze auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

Anzeige Anzeige

Imago Patrick Romer und Annelie Henze am Flughafen Frankfurt vor dem Abflug der Dschungelcamp-Kandidaten nach Australien