Vor Hochzeit musste sich Cheyenne bei Jimis Ex entschuldigen

In der aktuellen Staffel der Sky-Doku Diese Ochsenknechts kommt es zu einem anhaltenden Familienstreit: Cheyenne (25) und ihre Mutter Natascha (61) liegen sich mächtig in den Haaren. Der Grund – Natascha soll ihrer Tochter im Zank vorgeworfen haben, eine schlechte Mutter zu sein. Während beide Seiten auf eine Entschuldigung der anderen beharren, packt Cheyenne in der neuesten Folge eine pikante Geschichte aus – und enthüllt dabei, dass sie sich kurz vor ihrer Hochzeit mit Nino Sifkovits (31) bei Laura Marie Geissler (27), der Ex-Freundin ihres Bruders Jimi (34), entschuldigen musste.

Was damals genau vorgefallen war, erklärt Cheyenne in der Sendung selbst: Sie habe Laura gegenüber einen beleidigenden Begriff verwendet – und sei dann dafür zur Rechenschaft gezogen worden. "Wenn ich Unrecht hatte, habe ich mich eigentlich immer entschuldigt. Sie wollen immer, dass ich mich bei allen entschuldige. Auch damals vor meiner Hochzeit musste ich mich bei Jimis Ex entschuldigen", so Cheyenne. Und weiter: "Ich meine, sie war ja auch eine Fame*****", das habe ich ihr halt auch gesagt und dafür musste ich mich dann auch entschuldigen." Im Streit mit ihrer Mutter stellt sie dabei eine grundsätzliche Frage: "Also, warum sollte sich denn nicht mal jemand auch bei mir entschuldigen, wenn er mir Unrecht getan hat? Also, warum soll ich mich immer bei allen entschuldigen, aber keiner entschuldigt sich bei mir."

Dass das Verhältnis zwischen Cheyenne und Laura nicht gerade eng war, ist kein Geheimnis. Die Rennfahrerin war nach Jimis Trennung von Yeliz Koc (32) an seiner Seite, und Cheyenne hatte damals recht schnell öffentlich gemacht, keine besondere Bindung zu ihr zu haben. Auf der Hochzeit seiner Schwester verlobten sich Laura und Jimi – mittlerweile sind sie kein Paar mehr. Die beiden trennten sich im Spätsommer 2024.

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IMAGO / Sven Simon, AEDT / ActionPress Collage: Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht, Laura Marie Geissler

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Getty Images Cheyenne Ochsenknecht im Oktober 2024

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Getty Images Laura Marie Geissler, Februar 2025

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