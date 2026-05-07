"Laufend Mahnungen": Cheyenne ätzt gegen Bruder Jimi Blue

In der neuen Staffel der Sky-Doku Diese Ochsenknechts rechnet Cheyenne Ochsenknecht (25) mit ihrem Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (34) ab – und sie nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Auf die Frage, ob Jimi seine finanziellen Angelegenheiten inzwischen besser im Griff habe, lässt die 25-Jährige ihren Frust raus: "Nö, er ist bei uns nicht mehr gemeldet und es kommen halt laufend Mahnungen und laufend Pfändungsbriefe rein. Ich werde natürlich auch ab und zu angerufen von mehreren Leuten, die einfach auf Geld warten, und er hat einfach gesagt: 'Die sollen nicht nerven.' Wo ich mir halt denke: 'Hat man dir ins Hirn geschissen?'"

Die Spannungen zwischen den Geschwistern gehen aber noch tiefer: Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten schuldete Jimi seiner Schwester laut eigener Aussage noch Geld – nämlich 160 Euro, die er kurz darauf beglichen haben will. Wie der Schauspieler schildert, soll Cheyenne ihm vorgeworfen haben: "Bist nur am Party machen, bist aber pleite. Bist ein Pleitegeier! Flitzt mit dem Rolls-Royce rum, schuldest mir aber noch Geld." Jimi vermutet hinter der Kritik seiner Schwester Neid: "Dass man in gewissen Sachen vielleicht ein bisschen erfolgreicher ist, dass man jetzt wieder angesehen ist in der TV-Branche, dass ich jetzt nicht mehr der Buhmann bin, sondern der Gute." Was seine restlichen Schulden betrifft, gibt sich der 34-Jährige in der Sendung dennoch optimistisch: Ein Anwalt bekomme noch sein letztes Gehalt, und einmalig 3.000 Euro an ein Gericht – dann sei er nach eigenen Worten schuldenfrei.

Die Auseinandersetzung zwischen Cheyenne und Jimi ist dabei kein Einzelfall. Zusätzlich sorgte der Schauspieler in der Doku für Ärger, als er kurzfristig nicht zu einem gemeinsamen Familieninterview erschien und Cheyenne ihm daraufhin öffentlich vorwarf, sich trotz allem nicht wirklich verändert zu haben. Auch von anderer Seite hatte Jimi zuletzt Gegenwind bekommen: Seine Ex Yeliz Koc (32) übte im Netz erneut Kritik an ihm als Vater – was die ohnehin angespannte Stimmung rund um den TV-Star weiter anheizte.

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Sky / B 28 Collage: Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht

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Sky / B 28 Jimi mit Rolls-Royce in "Diese Ochsenknechts", Staffel 5

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Sky / B 28 Die Ochsenknechts ohne Jimi im Familieninterview, "Diese Ochsenknechts" Staffel 5