Fan rührt Fabio De Pasquale mit Tattoo-Aktion zu Tränen

Eine besonders treue Followerin hat Fabio De Pasquale (31) jetzt zu Tränen gerührt. Eine Frau namens Mandy ließ sich den Namen des Realitystars auf ihre Hand tätowieren – und das als Zeichen ihrer Verbundenheit zu ihm. Das Ergebnis präsentierte sie dem 31-Jährigen dann während einer seiner Livestreams, in denen Fabio sich seit Wochen regelmäßig mit seinen Fans austauscht. Mandy war gerade einmal 27 Tage lang Teil dieser Runden gewesen, bevor sie ihn mit der Aktion überraschte. Gegenüber Promiflash zeigte sich der Realitystar bewegt: "So crazy, noch nie hat sich eine Frau meinen Namen auf den Körper tätowiert – und das auf ihre Hand."

Den emotionalen Moment hielt Fabio in einem Video auf Instagram fest und richtete dort auch persönliche Worte an seine Followerin: "Mandy, die seit einem Monat an meinem Livestream teilnimmt, hat mir heute auf eine unbeschreibliche Weise ihre Liebe gezeigt. Dieses Tattoo ist für mich das größte Zeichen der Verbundenheit und des Vertrauens. Ich bin so dankbar, dass sie diesen Schritt gegangen ist." Außerdem verriet er Promiflash, dass er fest davon überzeugt ist, dass Mandy nicht die letzte bleiben wird: "Fabio macht etwas und 27 Tage später haben wir jemanden, der sich tätowiert, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht die letzte sein wird."

Zuletzt sorgte Fabio noch mit einem ganz anderen Thema für Schlagzeilen. Vor drei Wochen berichtete er nämlich von einer ziemlich unangenehmen Szene auf der Aftershowparty der Reality Awards. Ausgerechnet auf der Männertoilette wollten ihm mehrere TV-Kollegen nach seiner Penisoperation ganz genau auf den Zahn fühlen, wie er im Promiflash-Interview schilderte. "Alle Männer, die mich auf dem Klo getroffen haben, wollten meinen Penis sehen – es war ziemlich unangenehm." Im Gespräch machte er damals klar, dass das Interesse daran riesig ist: "Alle Realitystars warten darauf, dass mein finales Ergebnis da ist."

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Imago Fabio De Pasquale bei den Reality Awards in Bonn, 2026

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Instagram / this.is_fabio Mandys Tattoo für Fabio De Pasquale, Mai 2026

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Instagram / this.is_fabio Realitystar Fabio De Pasquale, Mai 2026