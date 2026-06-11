Penis-OP: Fabio De Pasquale hielt sich nicht an alle Regeln

Fabio De Pasquale (31) könnte kaum stolzer sein: Der Realitystar ließ sich den Penis operativ vergrößern. Mit dem Ergebnis ist er mehr als zufrieden. Doch ganz ohne war der Eingriff nicht – vor allem in der Heilungsphase galt es, die strengen Auflagen der Ärzte zu befolgen. Doch Fabio brach eine der wichtigsten Regeln schon nach kurzer Zeit. Im Interview mit Bild erzählt er, dass ihm ein sechswöchiges Sexverbot auferlegt wurde, das er nicht einhielt. "Ich hatte schon nach zwei Wochen wieder Sex", gibt er zu. Fatal, denn die Narbe sollte vorher vernünftig abheilen. Fabio ist sich seines Fehlers bewusst: "Es ist einfach passiert, es ging nicht anders... Aber ich kann allen Leuten nur sagen: Macht das nicht! Ich hatte danach wirklich heftige Schmerzen."

Aber auch bei anderen Vorgaben nahm Fabio es nicht so genau. Er bekam von seinem behandelnden Arzt eine lange Liste an Dingen, die er tun und beachten sollte. "Ich habe zwar jedes Wort der ärztlichen Anweisungen gelesen. Aber manche Sachen habe ich dann doch vergessen – zum Beispiel, die Narbe täglich zu kneten", meint der 31-Jährige. Sein Arzt Christoph Jethon ist dennoch zufrieden mit dem Ergebnis. Dem Magazin erklärt er: "Wir sind bei 18 Zentimetern, die wir durch die OP geschaffen haben. Ich bin zufrieden, wir haben viel rausgeholt." Mit der regelmäßigen Anwendung eines Streckgeräts könne Fabio sogar noch etwa zwei Zentimeter verlängern.

Fabio ist ebenfalls mit dem Ergebnis zufrieden. Er habe sein "Riesending" gesehen und sei begeistert gewesen. Und offenbar weckt sein verlängertes Gemächt auch die Neugierde anderer Männer. Im Gespräch mit Promiflash bei den Reality Awards erzählt der gebürtige Italiener, dass er vor allem auf öffentlichen Toiletten angestarrt werde. "Alle Männer, die mich auf dem Klo getroffen haben, wollten meinen Penis sehen – es war ziemlich unangenehm", meinte Fabio. Das scheint seine Freude aber nur geringfügig zu trüben, denn die OP trug zu seinem persönlichen Wohlbefinden bei. Das Thema Penisgröße habe ihn schon lange beschäftigt und belastet.

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star

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Imago Fabio De Pasquale, Dezember 2024

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, Reality-TV-Bekanntheit

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