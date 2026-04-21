Nach Penis-OP: Fabio De Pasquale wird zum "Show-Objekt"

Auf der Aftershowparty der diesjährigen Reality Awards hat Fabio De Pasquale (31) eine ziemlich ungewöhnliche Erfahrung gemacht – und die spielte sich ausgerechnet auf der Männertoilette ab. Weil der Realitystar kürzlich eine Penisoperation hatte, schienen viele seiner Kollegen mehr als nur neugierig zu sein. Gegenüber Promiflash schilderte er jetzt die kuriose Situation: "Alle Männer, die mich auf dem Klo getroffen haben, wollten meinen Penis sehen – es war ziemlich unangenehm." Für den 31-Jährigen war es offenbar ein echter Spießrutenlauf auf dem Weg zur Toilette.

Auf die Frage, ob er jemanden mit seinem Ergebnis überzeugen konnte, verriet Fabio im Interview: "Alle Realitystars warten darauf, dass mein finales Ergebnis da ist." Demnächst soll das Thema deshalb in einer weiteren Doku aufgegriffen werden. Welche Stars sich besonders interessiert gezeigt haben, wollte er zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch nicht preisgeben. Er scheint aber fest davon überzeugt zu sein, dass es einige Nachahmer geben wird: "Glaub mir, das werden einige wahrscheinlich nicht bekanntgeben, weil die sich schämen, aber es werden einige eine kleine Narbe da unten tragen in Zukunft." Seinen Plan, das selbst zu überprüfen, hat er dabei schon: "Bei jedem Format werde ich schauen, ob die auch eine kleine Narbe haben. Dann kann ich erkennen, ob die das auch gemacht haben."

Fabio hatte sich Anfang Februar einer Penisoperation unterzogen, um im erigierten Zustand von 15 auf 20 Zentimeter zu kommen. Sein Chirurg hatte ihm damals erklärt, dass er das angestrebte Endergebnis mit einem Streckgerät noch erreichen könne. Der Realitystar sprach damals mit Bild offen über seine Beweggründe und erklärte, dass ihn das Thema sein ganzes Leben lang beschäftigt habe. Als Realitystar und Social-Media-Star ist Fabio seit Jahren in der Öffentlichkeit präsent und scheut offenkundig kein heikles Thema – auch wenn es so privat ist wie dieses.

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Imago Fabio De Pasquale bei den Reality Awards in Bonn, 2026

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star

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Imago Fabio de Pasquale, März 2026