Penisverlängerung: Fabio De Pasquale macht Hatern Ansage

Fabio De Pasquale (31) sieht sich nach seiner Penisverlängerung mit heftigen Reaktionen konfrontiert. Der Realitystar hatte sich Anfang Februar operieren lassen und seinen Penis von 15 auf 19 Zentimeter verlängern lassen. Sein Ziel: 20 Zentimeter. Nun meldet er sich auf Instagram zu Wort, um sich für den Eingriff zu rechtfertigen, denn seit der Operation hagelt es Kritik und Hasskommentare im Netz. "Ich melde mich jetzt persönlich, weil ich sehr gerne etwas dazu sagen will, bezüglich der ganzen Kommentare, die die letzten Tage kamen", beginnt Fabio und fügt sichtlich bedrückt hinzu: "Ich habe mich nach langer Zeit getraut, die OP zu machen." Während seiner Entscheidungsphase habe er sich dazu entschlossen, das Ganze dokumentieren zu lassen, um anderen Betroffenen Mut zu machen und Informationen zu liefern.

Fabio übt vor allem Kritik an der Doppelmoral mancher Frauen. "Es gibt Frauen, die lassen sich die Zähne neu machen, haben eine Haartransplantation, Nasen-OP, Brustimplantate, Brazilian Butt Lifts. Es gibt so viele Sachen. Und jedes Mal, wenn eine Frau das macht, ist alles gut und schön. Aber wenn ein Mann sich operieren lässt oder irgendwas für sich macht, habt ihr das zu akzeptieren", ärgert sich der TV-Star. Die gehässigen und fiesen Kommentare kamen laut Fabio vor allem von weiblichen Usern. Die männlichen Netz-Nutzer hingegen zeigten Interesse an der Penisverlängerung und baten um weitere Informationen zu dem Thema. "Liebe Frauen, das ist ein Thema, was euch nichts angeht. Lasst die Männer einfach nur schlau daraus werden und ihr haltet euch da raus", stellt er klar.

Hinter Fabios Entscheidung für den Eingriff steckt ein emotionaler Grund. Der Influencer hat offen zugegeben, dass ihn das Thema Penisgröße seit seiner Jugend stark belastet hat. Schon mit 14 Jahren fühlte er sich beim gemeinsamen Duschen nach dem Kickboxtraining unsicher, weil sein Geschlechtsorgan nach eigenen Aussagen deutlich kürzer als bei den anderen gewesen sei. "Ich hätte gerne fünf Zentimeter mehr, um das Gefühl zu haben, dass er groß genug ist", erklärte der Bodybuilder gegenüber Bild. Auch Verletzungen aus früheren Beziehungen hätten ihr Übriges getan: Zwei Ex-Freundinnen, darunter auch Marlisa Rudzio (36), hätten ihm nach der Trennung gesagt, dass der Penis ihres neuen Partners größer sei.

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star

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Imago Fabio de Pasquale, März 2026

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Imago Marlisa Rudzio, Realitystar