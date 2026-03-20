Nach Penis-OP: Ex-Freundin verspottete Fabio De Pasquale

Fabio De Pasquale (31) musste nach seiner Penis-OP nicht nur mit Kritik aus der breiten Öffentlichkeit umgehen, sondern auch mit verletzenden Reaktionen aus seinem persönlichen Umfeld. Besonders ein spöttischer Kommentar hat den Realitystar getroffen. "Meine Ex-Freundin hat sich mit einem ziemlich dummen Kommentar gemeldet, dass ich nicht die Länge, sondern die Technik ändern soll. Als sie mit mir zusammen war, hatte sie komischerweise nie ein Problem mit der Technik. Man merkt einfach, dass mehr dahinter steckt – und das ist traurig", verrät Fabio im Interview mit Promiflash. Daneben ärgern ihn auch Fehlinformationen, die über seinen Eingriff im Umlauf sind.

"Besonders verletzend fand ich Kommentare von Leuten, die falsche Informationen verbreitet haben – zum Beispiel, dass [mein Penis] nur 5 cm lang gewesen sei und 15 cm verlängert wurde", erklärt der 31-Jährige im Gespräch. Trotz der negativen Reaktionen bereut Fabio seine Entscheidung nicht, das Thema öffentlich zu machen. "Es war mir klar, dass Kritik und Hate zu diesem Thema kommen. Ich wusste von Anfang an, was die Konsequenzen sind, so ein Tabuthema zu veröffentlichen. Aber ich freue mich sehr, dass unzählige Männer sich jetzt melden und Neugier zeigen – das Thema interessiert mehr, als ich dachte", freut er sich.

Dem intimchirurgischen Eingriff hatte sich Fabio Anfang Februar unterzogen – auch in seinem engsten Familienkreis war die Reaktion darauf nicht nur positiv. "Mein Vater weiß nichts davon, und meine Mutter hat geweint. Im Nachhinein hat sie den Grund meiner Entscheidung verstanden und respektiert das", erklärte der Realitystar gegenüber Promiflash. Gefragt, ob er die OP einem guten Freund weiterempfehlen würde, zeigte sich der Influencer überzeugt von seinem Schritt. "Ich würde diesen Eingriff total empfehlen! Die Ängste waren viele, aber das Ergebnis zeigt, dass es alles wert ist", meinte Fabio.

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Imago Fabio De Pasquale bei der Premiere von "The 50", Staffel 3

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