So reagierten Fabio De Pasquales Eltern auf seine Penis-OP

Realitystar Fabio De Pasquale (31) hat vor Kurzem im Gespräch mit Promiflash über die Reaktionen seiner Eltern auf seine Penisverlängerung gesprochen. Der Realitystar, der sich dem intimchirurgischen Eingriff im Februar unterzogen hatte, verriet dabei, wie seine Eltern auf diese Operation reagiert haben. "Mein Vater weiß nichts davon und meine Mutter hat geweint. Im Nachhinein hat sie den Grund meiner Entscheidung verstanden und respektiert das", erklärte Fabio. Die emotionale Reaktion seiner Mutter habe sich also nach einem Gespräch gelegt, als sie seine Beweggründe nachvollziehen konnte.

Auf die Frage von Promiflash, ob er die Operation einem guten Freund weiterempfehlen würde, zeigte sich der Influencer überzeugt von seinem Schritt. "Ich würde diesen Eingriff total empfehlen! Die Ängste waren viele, aber das Ergebnis zeigt, dass es alles wert ist", antwortete Fabio. Er fügte hinzu, dass ein guter Freund von ihm die Operation wahrscheinlich ebenfalls durchführen lassen werde. Trotz anfänglicher Bedenken bereue er seine Entscheidung offenbar nicht.

Fabio hatte sich Anfang Februar dem ungewöhnlichen Eingriff unterzogen, um seinen Penis von 15 Zentimetern im erigierten Zustand auf 20 Zentimeter verlängern zu lassen. Nach der Operation sind es mittlerweile 19 Zentimeter. Das gewünschte Endergebnis von 20 Zentimetern soll er laut seinem behandelnden Chirurgen Dr. Christoph Jeton noch mit einem Streckgerät erreichen können. Der Realitystar erklärt, dass ihn seine Penisgröße sein ganzes Leben lang beschäftigt habe. Während die meisten Männer sich schämten, über dieses Thema zu sprechen, wollte Fabio offen mit dem Thema umgehen.

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Imago Fabio De Pasquale, Dezember 2024

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Imago Fabio de Pasquale, März 2026

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star