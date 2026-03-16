"Größte Angst": Fabio De Pasquale sagte Penis-OP zunächst ab

Realitystar Fabio De Pasquale (31) hat sich Anfang Februar einer Intimoperation unterzogen, um seinen Penis verlängern zu lassen. Doch der Eingriff wäre beinahe nicht zustande gekommen. Wie der 31-Jährige im Interview mit Promiflash erzählte, sagte er den bereits festgelegten Termin im Sekretariat ab. "Ich hatte Todesangst und mein Kopf wollte das doch nicht mehr", gestand Fabio. Seine Gedanken kreisten um die Narkose, die bleibende Narbe und die Pause vom Training – alles Dinge, die er nicht akzeptieren wollte. Doch sein behandelnder Arzt griff zum Telefon und rief ihn persönlich per Video an, um ihn zu beruhigen.

In dem Gespräch konnte Fabio all seine Sorgen und Zweifel offen aussprechen. "Ich habe ihm alles erzählt, was in meinem Kopf abging", berichtete der Realitystar. Das Telefonat zeigte offenbar Wirkung: Nach der Unterhaltung mit dem Mediziner änderte Fabio seine Meinung erneut. "Mein Wunsch nach einem größeren Penis war größer als meine Ängste", erklärte er. Die Operation fand schließlich doch statt. Seine größte Sorge blieb jedoch die Narbe, die durch den Eingriff entstehen würde. Im Beratungsgespräch hatte man über die Breite gesprochen – sie sollte nicht mehr als zwei Zentimeter betragen und möglichst unauffällig bleiben.

Das Risiko bestand laut Fabio darin, dass die Narbe breiter als zwei Zentimeter werden könnte. "Eine Narbe ist eine Narbe und wird für immer sichtbar sein", stellte er nüchtern fest. Am Ende blieb die Breite tatsächlich bei zwei Zentimetern. Nun hofft er, dass die Narbe durch die Nachbehandlung bald kaum noch zu sehen sein wird. Mit der Penisverlängerung wollte Fabio von 15 Zentimetern im erigierten Zustand auf 20 Zentimeter kommen. Nach dem Eingriff sind es mittlerweile 19 Zentimeter. Mit einem Streckgerät soll er das gewünschte Endergebnis noch erreichen können, wie sein Chirurg ihm versicherte.

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Imago Fabio de Pasquale, März 2026

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale im Mai 2023