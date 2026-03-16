Sexverbot nach Penis-OP: Fabio De Pasquale hielts nicht aus

Fabio De Pasquale (31) musste sich nach seiner Penisverlängerung eigentlich für mindestens sechs Wochen in Geduld üben – doch der Realitystar hielt das ärztlich verordnete Sexverbot nicht lange durch. Wie er gegenüber Promiflash verriet, brach er die Anweisung bereits nach zwei Wochen. "Das war sehr schwer. Nach zwei Wochen habe ich das Verbot gebrochen, aber zum Glück ist nichts passiert. Es ist schwer, wenn man seine Geliebte immer in der Nähe hat", gibt der 31-Jährige offen zu. Seine Freundin bemerke bereits einen Unterschied, und genau das sei es, was für ihn zählt. Trotz des frühen Regelbruchs zieht Fabio die Nachbehandlung jetzt weiterhin gewissenhaft durch.

Der Realitystar nutzt dabei die Gelegenheit, um über das Tabu rund um das Thema Penisgröße zu sprechen. "Jeder Mann träumt davon, einen größeren Penis zu haben. Die Frage ist immer, ob er diesen Traum verwirklichen kann. Keiner redet darüber", erklärt Fabio gegenüber Promiflash. Was er gerade getan habe, sei ein Tabuthema zu veröffentlichen – und er stehe dazu. Mit seiner offenen Art möchte der Social-Media-Star das Thema aus der Tabuzone holen und zeigen, dass sich niemand dafür schämen muss, diesen Schritt zu gehen.

Fabio hatte sich Anfang Februar der Operation unterzogen und ließ seinen Penis von 15 auf 19 Zentimeter verlängern. Sein erklärtes Ziel sind 20 Zentimeter. Der Eingriff sorgte in den sozialen Medien für heftige Reaktionen – neben Unterstützung musste sich der Realitystar auch mit zahlreichen Hasskommentaren auseinandersetzen. Auf Instagram rechtfertigte er sich für seine Entscheidung und erklärte, dass er sich nach langer Überlegung getraut habe, die Operation durchführen zu lassen. Mit der Dokumentation des gesamten Prozesses wolle er anderen Betroffenen Mut machen und Informationen liefern.

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Imago Fabio De Pasquale, Dezember 2024

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Imago Fabio de Pasquale, März 2026

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Instagram / this.is_fabio Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Star