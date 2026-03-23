Das sagt Marlisa Rudzio zu Ex Fabio De Pasquales Penis-OP

Marlisa Rudzio (36) hat sich jetzt zu einem Thema geäußert, das für viel Gesprächsstoff sorgt: Ihr Ex-Freund Fabio De Pasquale (31) ließ sich kürzlich seinen Penis verlängern – und deutete in der Öffentlichkeit an, dass sie ihm während ihrer Beziehung ein schlechtes Gefühl vermittelt habe. Auf Eric Sindermanns (37) Fashionshow sprach die Realitybekanntheit nun gegenüber Promiflash Klartext über das Thema. "Ich habe auch Fabio meine Meinung schon dazu gesagt, dass ich es nicht cool finde, dass er das so darstellt, als ob ich ihm ein schlechtes Gefühl vermittelt habe", stellte Marlisa klar. Die Größe sei in ihrer damaligen Beziehung nie ein Thema gewesen, betonte sie deutlich.

Die Social-Media-Bekanntheit gab zudem weitere Details zu ihrer Beziehung mit Fabio preis. "Wir hatten ja eine offene Beziehung. Zweieinhalb Jahre", erklärte sie. In dieser Zeit habe Fabio die offene Beziehung öfter angewandt als sie selbst – bis zu dem Zeitpunkt, als Marc-Robin ins Spiel kam. "Ich habe mich halt irgendwie in Marc-Robin verliebt. Und das war aber nie der Grund", betonte Marlisa. Zwar habe Fabio sie detailliert nach dem Sex mit Marc-Robin gefragt und sie habe geantwortet, dass es gut war. Doch sie finde es nicht in Ordnung, dass Fabio es nun so darstelle, als ob ihr gemeinsamer Sex wegen seiner Größe nicht gepasst habe. "Das war nie Thema. Also, das war mir egal", stellte sie unmissverständlich klar.

Dennoch hat Marlisa grundsätzlich nichts gegen Schönheitsoperationen einzuwenden. "Ich finde es nicht schlimm, weil wir Frauen machen auch Schönheitssachen. Ich bin immer der Meinung, wenn man wirklich ernsthaft mit etwas unzufrieden ist, dann soll man auch daran arbeiten und es ändern", erklärte sie. Allerdings hat sie eine Vermutung, woran es bei Fabio tatsächlich liegen könnte: "Ich persönlich glaube, das hat nichts mit der Größe zu tun. Vielleicht sollte Fabio einfach mehr an der Technik arbeiten oder allgemein so", gab sie offen zu verstehen. Fabio hatte sich Anfang Februar einer Operation unterzogen, um seinen Penis von 15 Zentimetern im erigierten Zustand auf 20 Zentimeter zu verlängern. Zu Fabios aktueller Beziehung mit seiner Freundin Lisa äußerte sich Marlisa versöhnlich: "Wenn er glücklich ist mit seiner Freundin Lisa, dann freut mich das für die beiden auf jeden Fall sehr."

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Imago Marlisa Rudzio, Realitystar

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Imago Marlisa Rudzio, Dezember 2025

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Imago Fabio De Pasquale bei der Premiere von "The 50", Staffel 3