Nach Insta-Account-Löschung: Katie Price meldet sich zurück

Kurz bevor ihr Ehemann Lee Andrews offenbar aus dem Gefängnis in Dubai entlassen werden soll, meldete sich Katie Price (48) jetzt auf Instagram zurück. Die Britin hatte ihren Account zuvor plötzlich gelöscht – ungewöhnlich für die Realitybekanntheit, die sonst sehr aktiv auf der Plattform ist. Ihr erstes Posting nach der Pause war jedoch kein Statement zur dramatischen Situation rund um ihren Mann, sondern eine herzliche Botschaft an ihren Sohn Harvey (24), der kürzlich seinen 24. Geburtstag gefeiert hatte. "Bestes Wochenende, Harveys Geburtstag mit meinen Babys zu feiern", schrieb Katie dazu.

Lee war zuvor mehr als zwei Wochen lang verschwunden, nachdem er es nicht auf den Flug nach London geschafft hatte, wo das Paar gemeinsam in der TV-Sendung "Good Morning Britain" auftreten sollte. Katie hatte anfänglich behauptet, er sei entführt worden, bevor er sich schließlich wieder meldete – angeblich aus einem Gefängnis in Dubai, wo er unter dem Verdacht der Spionage festgehalten werden soll. Die 48-Jährige soll sich inzwischen auf den Weg zu ihrem Mann gemacht haben. Laut Daily Mail wurde sie am Montag am Londoner Flughafen Gatwick gesichtet, als sie mit einem riesigen pinken Koffer in Richtung Abflugterminal rollte.

Abseits des Dramas rund um ihre Ehe gibt es für Katie auch beruflich Neues zu vermelden. Sie ist Teil des Spielfilms "Jackie the Stripper" und spielt darin Lisa, eine alte Schulfreundin von Jackie. An ihrer Seite stehen unter anderem James Phelps (40) und Patsy Kensit. Regisseur Michael Head äußerte sich gegenüber Daily Star begeistert über die Zusammenarbeit: "Katie war eine Freude am Set und kam beim Berlinale Film Festival (EFM) sehr gut an. Ich kann noch nicht zu viel verraten, aber ich freue mich darauf, wieder mit Katie zusammenzuarbeiten – nicht nur im Jackie-Franchise, sondern auch in anderen Filmen." Er ergänzte: "Jeder kennt Katie Price als Persönlichkeit, und ich glaube, da kommt als Schauspielerin noch viel von ihr."

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Instagram / katieprice Katie Price, Februar 2026

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Instagram / katieprice Harvey Price an seinem Geburtstag im Mai 2025

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026