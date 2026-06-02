Nach Instagram-Eklat fliegt Katie Price zu Lee nach Dubai

Trotz allem fliegt Katie Price (48) zurück nach Dubai: Die Realitystar-Ikone wurde laut Daily Mail am Montag am Londoner Flughafen Gatwick gesichtet, als sie mit einem riesigen pinken Koffer in Richtung Abflugterminal rollte. Ihr Ziel ist ihr Ehemann Lee Andrews, der aktuell im berüchtigten Al Awir Central Prison in Dubai einsitzt. Besonders auffällig war ihr imposanter Diamant-Ehering, den sie dabei demonstrativ trug – ein klares Zeichen dafür, dass sie trotz der turbulenten letzten Wochen zu Lee hält. Dabei war der Umstand, dass ihr Mann auf Instagram ihr Profil offenbar nicht mehr folgt, vermutlich kaum geeignet, die Stimmung zu heben. Gekleidet in hellblauen Leggings und einem schlichten grauen T-Shirt wirkte Katie dabei dennoch gut gelaunt, als sie sich in der Check-in-Schlange der Emirates-Linie einreihte.

Lee war zuvor rund zwei Wochen lang spurlos verschwunden, bevor er sich vergangene Woche mit einem kurzen Telefonanruf aus dem Gefängnis bei Katie meldete. Er hatte ihr zuvor erzählt, er sei entführt worden, und gab später an, wegen Spionagevorwürfen verhaftet worden zu sein. Berichte legen jedoch nahe, dass er tatsächlich aus einem anderen, privaten Rechtsstreit heraus inhaftiert wurde. Laut seinem Freilassungstermin war er am Montag gegen Zahlung einer vierstelligen Summe zur Entlassung vorgesehen. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" schilderte Katie das Telefonat mit ihrem Mann und versuchte dabei, einige ungeklärte Fragen zu beantworten – darunter, warum Lee während seines Verschwindens scheinbar auf seinem Handy aktiv war. Ihrer Darstellung zufolge sollen die Behörden, die ihn verhörten, sein Gerät genutzt haben.

Und während Katie in Dubai um Lee kämpft, schwebt über der Blitz-Ehe schon das nächste Fragezeichen: eine mögliche Scheidung. Zwei Familienanwälte erklärten laut The Mirror, dass Katie theoretisch zwischen einem Verfahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten und einem in Großbritannien wählen könnte. Susie Barter sagte: "Wenn Katie und Lee rechtmäßig in Abu Dhabi verheiratet wurden, könnte sie direkt über das Abu Dhabi Judicial Portal einen schuldlosen Scheidungsantrag stellen, und die Scheidung könnte in nur 30 Tagen ausgesprochen werden."

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026