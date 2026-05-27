Katie Prices Ehemann nach Haft in Dubai wieder aufgetaucht

Wochenlang war Lee Andrews, der Ehemann von Realitystar Katie Price (48), in Dubai abgetaucht – nun hat sich das Rätsel um seinen Verbleib aufgelöst. Lee meldete sich bei seiner Frau aus dem Gefängnis: Er sitzt im berüchtigten Al-Awir-Gefängnis in Dubai und behauptet, wegen Spionageverdachts festgenommen worden zu sein. Katie bestätigte den Kontakt gegenüber The Sun mit den Worten: "Ich habe ihn gefunden – er lebt und es geht ihm gut. Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich mir Sorgen gemacht habe, und ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Es war sehr kurz, aber er sagte, die Behörden dort hätten gedacht, er sei ein Spion. Mehr weiß ich im Moment nicht."

Laut The Sun soll Lee eine vierstellige Geldstrafe zahlen müssen und danach voraussichtlich am Montag wieder auf freien Fuß kommen. Berichten zufolge war er bereits am 14. Mai festgenommen worden, nachdem er offenbar bewusst untergetaucht war – nachdem er es zuvor nicht auf einen Flug nach Großbritannien geschafft hatte. In den Tagen vor seiner Festnahme soll er seine Sachen aus seiner gemieteten Wohnung geräumt und vorübergehend bei seinem Vater in dessen Dubai-Villa untergekommen sein.

Dabei hatte das Drama zunächst ganz anders begonnen: Katie hatte ihren Fans erzählt, sie glaube, dass Lee entführt worden sei – nachdem er ihr in einem FaceTime-Gespräch geschildert hatte, seine Hände seien gefesselt worden und er befinde sich in einem Transporter. Am 17. Mai erstattete sie dann Vermisstenanzeige. Ihre öffentliche Berichterstattung über den Fall rief allerdings Lees Familie auf den Plan: Seine Schwester Kelly soll laut einem Familienmitglied nicht glücklich mit dem Video gewesen sein, in dem Katie von einer Entführung gesprochen hatte. "Das hat alles hochgekocht, und das war unnötig", wurde die Familienfreundin Rebecca von Daily Mail zitiert.

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026