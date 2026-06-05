Prinz William wird mit Tochter Charlotte über Periode reden

Prinz William (43) hat sich beim SXSW London Festival im Londoner Stadtteil Shoreditch offen über das Thema Menstruation geäußert. Bei einem Treffen mit Preisträgerinnen des Diana (†36) Legacy Award sprach er mit der Aktivistin Vivi Lin, die sich für Periodengleichstellung und Geschlechtergleichheit einsetzt. Diese fragte den Prinzen von Wales direkt, ob er das Thema bereits mit seinen Kindern besprochen habe. William antwortete, dass er das Gespräch mit seiner Tochter Charlotte (11) noch vor sich habe – und dass er dabei die Unterstützung seiner Frau brauchen werde.

Vivi, die die Organisation With Red und das Period Museum gegründet hat, berichtete gegenüber der Daily Mail von dem Gespräch: "Er teilte mit, dass er weiß, dass er eines Tages dieses Gespräch mit seiner Tochter führen muss, aber dass er dabei die Hilfe seiner Frau und aller anderen benötigen wird." Die 28-Jährige zeigte sich beeindruckt davon, dass William das Thema Menstruation aktiv weiterführte und auf den Frauensport zu sprechen kam. Er habe betont, dass weibliche Athleten aufgrund ihrer biologischen Zyklen anders trainieren müssten und lobte britische Fußballteams dafür, dass sie Trainingspläne entsprechend anpassen. "Er weiß offensichtlich sehr viel darüber", so Vivi. Neben dem Thema Menstruation zeigte sich William auch erschüttert über die Gefahren des digitalen Raums für Kinder. Als ihm die Filmemacherin Ella Greenwood berichtete, dass 13-Jährige online Aufnahmen einer Erschießung gesehen hatten, schüttelte er den Kopf und fragte: "Ein 13-Jähriger hat das gesehen?"

Der Diana Legacy Award wird alle zwei Jahre verliehen und würdigt 20 außergewöhnliche junge Führungspersönlichkeiten, die andere inspirieren, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Die Auszeichnung trägt den Namen von Prinzessin Diana, der Mutter von William und Prinz Harry (41), und steht in der Tradition ihres Engagements für junge Menschen. William selbst hat das Thema mentale Gesundheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt bereits mehrfach öffentlich in den Mittelpunkt gestellt. Gegenüber den Preisträgerinnen betonte er, dass Community-Leader das Fundament der Gesellschaft seien – er nannte sie laut Vivi "den schlagenden Herzschlag des Landes".

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Getty Images Prinz William mit Prinzessin Chalotte und Prinz Louis am Eingang der St George's Chapel, April 2026

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Chris Jackson/Pool/Afp via Getty Images, SIPA PRESS / ActionPress Prinz William und Prinzessin Diana

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, April 2026