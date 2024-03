Ohne Harry: Prinz William erinnert sich an Dianas Einfluss

Prinz William (41) nahm am Donnerstagabend an der Jubiläumsfeier der Diana Legacy Awards teil. Wie OK! berichtet, hielt er eine bewegende Rede auf seine Mutter Prinzessin Diana (✝36) und erinnerte sich an die Dinge, die er von ihr mitnehmen konnte. "Sie hat mich gelehrt, dass jeder das Potenzial hat, etwas zurückzugeben, dass jeder Bedürftige eine unterstützende Hand im Leben verdient. Dieses Vermächtnis ist etwas, auf das Catherine und ich uns mit unserer Arbeit konzentrieren wollen", betonte der Thronfolger. Einer, der von diesen warmen Worten aber nichts hatte, war Williams Bruder Harry (39). Denn er wurde erst zugeschaltet, als sein Bruder den Saal schon verlassen hatte.

Doch auch der Herzog von Sussex durfte ein paar Worte an die Preisträger richten und betonte, wie stolz seine Mutter sicher wäre – auf die Preisträger und auch auf Harry selbst. "Meine Mutter wäre unglaublich stolz auf all die Arbeit, die ich getan habe. Ich bin unglaublich stolz und ich danke euch für alles, was ihr tut", meinte der 39-Jährige begeistert. Er wolle unbedingt weiter von den Preisträgern und ihrer Arbeit hören. Seine Familie erwähnte er nicht. Die einzelnen Reden dürften für viele fast ein ungewohnter Anblick gewesen sein, denn in den Jahren zuvor hatten William und Harry stets gemeinsam auf der Bühne der Verleihung gestanden.

Auch wenn Harrys Verhältnis zur Königsfamilie sich aktuell ein wenig zu beruhigen scheint, soll William immer noch schlecht auf seinen Bruder zu sprechen sein. Von einer Versöhnung sind die Geschwister wohl weit entfernt. Mehr noch: Ein Palast-Insider war sich in einem Gespräch mit OK! sicher, dass der 41-Jährige seinen jüngeren Bruder am liebsten ganz vor die Tür setzen würde: "William ist sogar noch unnachgiebiger als König Charles, dass Harry nie wieder in den Schoß der Familie zurückkehren darf." Sollte der Streit andauern, bis William selbst den Thron besteigt, würden die Chancen für Harry, nach Hause zu kommen, gegen null gehen.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de