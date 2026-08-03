So streng regeln William und Kate das Dating-Leben der Kids

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) wollen die künftigen Partner ihrer drei Kinder, Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), konsequent vor dem Medienrummel schützen. Laut dem Royalexperten und Autor Simon Vigar, der sich gegenüber GB News zu dem Thema äußerte, haben sich die beiden bereits intensiv Gedanken darüber gemacht, wie sie die romantischen Anfänge ihrer Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten können. Das Prinzenpaar, das seine Zuneigung mittlerweile öffentlich zeigt, plant demnach, ein ähnliches Schutzabkommen zu etablieren, wie es einst ihre eigene Liebesgeschichte abgeschirmt hat.

Das sogenannte "Gentleman's Agreement", das William während seiner Studienzeit an der Universität St Andrews zugutekam, verpflichtete die britische Presse dazu, den Prinzen in Ruhe zu lassen. So konnten William und Kate ihre Beziehung unbeobachtet von der Öffentlichkeit entwickeln – rund zwei Jahre lang blieb ihre Romanze privat, bevor sie öffentlich bekannt wurde. "Das war großartig für das royale Paar", so Simon, der hinzufügte, dass "die britischen Medien etwas Anerkennung verdienen" dafür, dass sie das Abkommen respektiert hätten. Eine ähnliche Regelung soll laut dem Experten auch für George, Charlotte und Louis gelten, sobald diese ins Uni-Alter kommen. Was dann über ihre Liebesbeziehungen berichtet werden dürfe, werde sich "definitiv weiterentwickeln", prognostizierte Simon. Unterstrichen wird das durch Aussagen, die William selbst in der Apple-TV-Dokumentation "The Reluctant Traveler" gemacht hat. Dort deutete der Prinz mehrfach an, dass er den Schutz seiner Familie stärken wolle.

Das Gentleman's Agreement wurde während Williams Zeit in St Andrews nur ein einziges Mal gebrochen: Gleich zu Beginn seines ersten Semesters im Jahr 2001 tauchte ein Filmteam von Ardent Productions auf dem Campus auf. Besonders pikant: Die Produktionsfirma gehörte damals Williams Onkel Prinz Edward (62). Das Team wurde sofort des Campus verwiesen, und Ardent Productions musste sich entschuldigen. William und Kate, die sich ebenfalls 2001 in St Andrews kennengelernt hatten, sind mittlerweile seit einem Vierteljahrhundert zusammen. Heute sind die beiden 44 Jahre alt und Eltern von drei Kindern: George ist 13, Charlotte 11 und Louis 8 Jahre alt.

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