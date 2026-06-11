WM-Star Kim Seung-gyu verpasst Geburt seines ersten Kindes

Kim Seung-gyu erlebt gerade eine der aufregendsten Phasen seines Lebens – doch beim wohl emotionalsten Moment fehlte er. Während seine Frau ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt brachte, befand sich Südkoreas Nationaltorhüter tausende Kilometer entfernt im mexikanischen Zapopan, wo er sich mit dem südkoreanischen Team auf die Weltmeisterschaft 2026 vorbereitet. In einer Pressekonferenz entschuldigte sich der Keeper bei seiner Frau: "Es tut mir wirklich leid, dass ich während der Geburt nicht bei meiner Frau sein konnte. Ich möchte von hier gute Ergebnisse mit nach Hause bringen – als Geschenk."

Für Kim ist es bereits die vierte WM-Teilnahme. Südkorea startet in der Gruppe A, wo in der Nacht zu Freitag zunächst Tschechien wartet – Anstoß ist um 4 Uhr MESZ in Guadalajara. Danach stehen noch Partien gegen Gastgeber Mexiko am 19. Juni sowie gegen Südafrika am 25. Juni auf dem Programm. Für den beim FC Tokio unter Vertrag stehenden Torhüter könnte dieses Turnier das letzte seiner Karriere sein. "Ich habe jede Weltmeisterschaft gespielt, als könnte es meine letzte sein", sagte er und betont: "In meinem jetzigen Alter fühlt sich diese hier wirklich wie meine letzte an."

Die WM 2026 findet bekanntlich in den USA, Mexiko und Kanada statt. Rund um das Turnier gab es bereits vor dem Anpfiff Aufregung: So wurde dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan trotz gültigem Visum die Einreise in die USA verweigert, was bedeutete, dass er bei der WM keine Spiele leiten kann. Für Kim und seine Mannschaftskollegen läuft die Vorbereitung hingegen planmäßig – auch wenn der frischgebackene Vater die Ankunft seines Kindes aus der Ferne miterleben musste.

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Imago Kim Seung-gyu im Trainingslager der südkoreanischen Nationalmannschaft in Zapopan, Mexiko

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Imago Kim Seung-Gyu im J1-100-Year-Vision-League-Spiel Urawa Red Diamonds gegen FC Tokyo in Saitama, Mai 2026

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Imago Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft

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