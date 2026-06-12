Hall of Fame: Taylor Swift glänzt im schwarzen Blumenkleid

Taylor Swift (36) hat am Donnerstag, den 11. Juni, einen historischen Moment erlebt: Bei der Songwriters Hall of Fame Induction and Awards Gala 2026 im Marriott Marquis Hotel in New York City wurde die Sängerin als jüngste Frau aller Zeiten in die renommierte Hall of Fame aufgenommen. Für den großen Abend wählte sie ein maßgeschneidertes schwarzes Abendkleid mit floralem Dekor, Korsett-Bustier und einem Schlitz bis zum Oberschenkel. Ihr Look wurde abgerundet durch ihren charakteristischen roten Lippenstift, einen tiefen Dutt sowie hängende Ohrringe und ein Armband – statt einer Halskette. Sogar ihre Nägel passte sie dem Anlass an: Der hellblaue Nagellack, den sie noch wenige Tage zuvor bei der Premiere von "Toy Story 5" getragen hatte, wich einem dunklen Ton.

Mit ihren 36 Jahren ist Taylor damit die zweitjüngste Person, die jemals diese Ehre erhalten hat. Nur Stevie Wonder (76) war bei seiner Aufnahme im Jahr 1983 mit 32 Jahren noch jünger, wie E! News berichtet. Gemeinsam mit ihr werden in diesem Jahr unter anderem Alanis Morissette (52), Kenny Loggins, Produzent Christopher "Tricky" Stewart sowie Paul Stanley und Gene Simmons (76) von Kiss geehrt. Gewürdigt wird Taylor in der Kategorie der "Performing Songwriters", unter anderem für Songs wie "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story" und "The Last Great American Dynasty".

Es ist nicht das erste Mal, dass Taylor bei der Songwriters Hall of Fame ausgezeichnet wird. Bereits 2010 war sie bei der Gala dabei und erhielt damals den Hal David Starlight Award – damals in einem fliederfarbenen Kleid. Mit ihrer nun erfolgten Aufnahme als vollwertiges Mitglied ist sie die erste Person überhaupt, die vom Starlight Award in die vollständige Hall-of-Fame-Mitgliedschaft aufgestiegen ist. Die Zeremonie war auch der Abschluss einer besonders turbulenten Woche für die Musikerin: Innerhalb von 24 Stunden hatte sie zuvor sowohl die "Toy Story 5"-Premiere in Los Angeles als auch Spiel 4 der NBA Finals in New York besucht.

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala 2026

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Gala in New York 2026

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Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame 2010