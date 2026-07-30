Standing Ovations von Taylor rühren Sadie Sink zu Tränen

Sadie Sink (24) hat in London ein unvergessliches Erlebnis gemacht. Die Schauspielerin stand für eine 13-wöchige Produktion von "Romeo und Julia" im Harold Pinter Theatre auf der Bühne – und bekam dabei überraschend prominenten Besuch: Sängerin Taylor Swift (36) und ihr Freund, NFL-Star Travis Kelce (36), waren im Publikum und spendeten ihr nach der Vorstellung stehende Ovationen. Gegenüber E! News schwärmte Sadie auf der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles: "Theater ist für mich so ein besonderer Ort. Dass Menschen, die ich kenne und liebe, kommen und es unterstützen, bedeutet mir die Welt."

Dass Taylor und Travis im Publikum saßen, hatte Sadie während der Vorstellung selbst gar nicht mitbekommen. "Ich realisiere das eigentlich nie", erklärte sie. "Ich glaube, ich möchte gar nicht wissen, wer kommt." Umso schöner war die Überraschung danach: "Es ist so schön", sagte sie über die Standing Ovations. Das herzliche Verhältnis zwischen Sadie und Taylor ist nicht neu – die beiden arbeiteten bereits 2021 zusammen, als Sadie im Musikvideo zur Langversion von Taylors Song "All Too Well" mitspielte.

Gerade läuft für Sadie aber nicht nur auf der Theaterbühne viel zusammen. Mit "Spider-Man: Brand New Day", der am 30. Juli in die deutschen Kinos kommt, feiert sie ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe. An der Seite von Tom Holland (30), Zendaya (29), Mark Ruffalo (58) und Jon Bernthal (49) sammelt sie ihre ersten MCU-Erfahrungen. Welche Rolle sie in dem Film spielt, wird noch streng geheim gehalten. Ihr Kollege Jacob Batalon (29), der die Figur Ned Leeds verkörpert, zeigte sich bei E! News begeistert von der Atmosphäre am Set: "Ich habe das Gefühl, dass sie auch alleine ziemlich gut zurechtkommt, aber ich denke, wir waren einfach sehr einladend zu ihr und wollten, dass sie weiß, dass sie Teil der Familie ist." Auch Tom Holland stand ihr zur Seite: "Tom hatte viele gute Ratschläge. Er ist echt ein Bro", so Sadie.

Anzeige Anzeige

Imago Sadie Sink bei den BAFTA Film Awards 2026 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei der Songwriters Hall of Fame Induction Ceremony 2026 in New York

Anzeige Anzeige

Imago Sadie Sink, Jon Bernthal, Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon bei der Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in Los Angeles