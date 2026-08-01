Taylor Swift kappt die Verbindung zu Blake Livelys Töchtern

Taylor Swift (36) zieht offenbar einen klaren Schlussstrich: Die Sängerin soll sich als Patin von Blake Livelys (38) Töchtern James, Inez und Betty zurückgezogen haben. Das berichtet Daily Mail unter Berufung auf Insider. Demnach fiel die Entscheidung vor einigen Monaten, nachdem Taylors Name im Zuge von Blake Livelys heftigem Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) wiederholt in die Öffentlichkeit gezogen worden sein soll. Die einst enge Freundschaft zwischen Taylor Swift und Blake Lively, die über rund zehn Jahre bestanden haben soll, gilt laut dem Bericht inzwischen als zerbrochen. Auch Taylors Ehemann Travis Kelce (36) habe bei den Gesprächen über diesen Schritt eine Rolle gespielt. Für die Musikerin sei die Trennung von den Mädchen demnach besonders emotional gewesen, weil sie ihnen lange sehr nahestand und die Verbindung zur Familie über Jahre fest gewesen sein soll.

Nach Informationen der Newsportals habe Taylor den Rückzug als alternativlos empfunden. Ein Insider sagte dem Blatt: "Es war eine der schwersten Entscheidungen, die sie je treffen musste." Außerdem habe ihr dieser Schritt "das Herz gebrochen", weil sie die Kinder liebe. Laut dem Bericht sei die Patenschaft nie schriftlich festgehalten worden, sondern habe auf einer mündlichen Vereinbarung zwischen Taylor und Blake beruht. Trotzdem habe die Sängerin ihre Rolle sehr ernst genommen. Sie soll Zeit mit Blake und den Kindern verbracht, die Familie auf ihr Anwesen in Rhode Island eingeladen und die Namen der Mädchen sogar in ihrer Musik verewigt haben. Ein weiterer Insider erklärte gegenüber der Daily Mail, Taylor halte es derzeit nicht für gesund oder realistisch, ein enges Verhältnis zu den Kindern aufrechtzuerhalten, wenn es zu ihren Eltern kaum noch Kontakt gebe. Vor allem wolle sie die Kinder nicht zwischen die Fronten einer angespannten Situation bringen.

Besonders bitter wirkt der Bruch, weil Taylor und Blake lange als enge Freundinnen galten und ihr persönliches Band auch im Familienalltag sichtbar war. Taylor bezog James, Inez und Betty immer wieder in ihr künstlerisches Universum ein. Auf dem Album "Folklore" tauchten ihre Namen auf, und auch bei einem Konzert sprach die Sängerin liebevoll über diese Figuren. Ryan Reynolds (49) hatte in der Vergangenheit zudem öffentlich bestätigt, dass Taylor die Patin seiner Töchter sei. Der Auslöser für das Zerwürfnis soll laut Daily Mail der öffentliche Streit rund um den Film "It Ends with Us" gewesen sein, in dem Blake und Justin aneinandergerieten. Trotz des Rückzugs soll Taylor laut den Insidern hoffen, dass die Kinder später selbst entscheiden können, ob sie den Kontakt eines Tages wieder aufnehmen möchten.

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Getty Images/Getty Images/MEGA Taylor Swift, Blake Lively und Justin Baldoni

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